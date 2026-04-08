«Herz ohne Filter»: SWR1 startet Podcast über Liebe, Sex und Beziehungen

Vermischtes

Journalistin und Paartherapeutin Sabine Hub spricht ab April offen über alles, was Beziehungen bewegt.

Der Radiosender SWR1 bringt miteinen neuen Gesprächspodcast an den Start. Ab dem 8. April erscheint die erste Staffel wöchentlich immer mittwochs auf ARD Audiothek sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Im Mittelpunkt steht Host Sabine Hub, die nicht nur Journalistin, sondern auch ausgebildete Paar- und Sexualberaterin ist. In jeder Folge widmet sie sich einem zentralen Thema rund um Liebe, Beziehung, Familie und Sexualität  von toxischen Partnerschaften über Polyamorie bis hin zu Asexualität oder Solo-Elternschaft.Das Konzept setzt auf Offenheit: Gemeinsam mit Betroffenen, Expertinnen und Experten spricht Hub über persönliche Erfahrungen, Konflikte und Tabus. Fragen, die im Alltag oft unausgesprochen bleiben, sollen hier bewusst gestellt werden  etwa wie man mit Fremdverlieben umgeht oder wie Kommunikation über Sex gelingen kann.Die erste Staffel umfasst acht Episoden und versteht sich als Einladung zur Selbstreflexion. «Herz ohne Filter» will weniger Antworten vorgeben als vielmehr Denkanstöße liefern  darüber, wie Menschen heute Beziehungen leben, gestalten und auch hinterfragen.