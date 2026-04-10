Wir erzählen von innen heraus  Isabell uba über Machtstrukturen und im «Tatort»

Interview

Mit Showtime wirft Regisseurin Isabell uba einen kritischen Blick hinter die Fassade des Fernsehens  und erzählt im «Tatort» von Macht, Abhängigkeiten und den Widersprüchen der Branche.





Da ich mich schon immer mit Machtstrukturen in der Filmbranche beschäftigt habe, hat dieses Projekt einen besonderen Reiz. Nach fast zehn Jahren Arbeit innerhalb der Industrie setze ich mich im «Tatort»  also im Herzen des Mainstreams  von innen heraus erneut damit auseinander. Umso schöner ist es, dass sich auch Macherinnen und Macher großer Formate trauen, Machtmissbrauch und eigene Mechanismen satirisch zu spiegeln. Während man darüber erzählt, arbeitet man ja selbst mitten in genau diesen Strukturen und merkt, was sich positiv verändert hat, aber auch, wie hartnäckig bestimmte Dynamiken bleiben. Filmisch reizvoll war für mich dieser Perspektivwechsel: vom Außenblick hin zu einer genaueren, auch humorvolleren Beobachtung der Neurotik und Widersprüche dieser Branche.Der Kontrast war mir sehr wichtig, und er ist im Drehbuch auch schon angelegt. Gerade wenn etwas nach außen extrem liebevoll, harmlos und zugewandt wirkt, trifft es umso härter, wenn man die Abgründe dahinter entdeckt. Diese Diskrepanz ist in der Film- und Fernsehwelt nichts Ungewöhnliches, sie kann sich durch alle Formate ziehen.Spannend finde ich dabei, dass sich die Themen oft zurückspiegeln: Was vor der Kamera verhandelt wird, zeigt sich plötzlich auch hinter der Kamera. Diese Dynamik ist ziemlich besonders und genau darin liegt aber auch eine Chance, sich selbst und die eigenen Strukturen nochmal neu zu befragen.Ich denke nicht, dass es auf eine einzelne Show abzielt. Es ging eher exemplarisch um ein System, in dem Menschen ihre Macht missbrauchen können. Die Kommissare setzen sich mit dieser Welt auseinander.Das zeigt ziemlich klar, wie schnell sich Macht in solchen Systemen auf einzelne Personen konzentrieren kann. Figuren, die nach vorne gepusht werden, werden wirtschaftlich extrem wichtig und damit kann eine große Abhängigkeit von ihnen entstehen. Gleichzeitig lastet auf diesen Personen bestimmt Druck, der das Ganze noch verstärken kann. Genau in dieser Mischung aus Abhängigkeit, Erwartung und Ego können dann die Abgründe entstehen, die der Film zeigt.Dass wir im Cast so viele queere, feministische und nicht nur heteronormalive Talente hatten, war ein großes Geschenk. Dafür nochmal an Siegfried Wagner vom Casting und Produzent Jan Kruse von der Bavaria Fiction für die super Zusammenarbeit.Auch hinter der Kamera waren viele Menschen beteiligt, die nicht heteronormativ leben. Das verändert natürlich den Blick: Man schaut von außen auf ein heteronormatives System, zu dem man nie gehört hat. Man muss sich anders dazu verhalten und entwickelt dadurch auch andere stilistische Ideen. Gerade weil man sich nicht selbstverständlich identifiziert, entsteht eine besondere beobachtende Schärfe und oft auch ein sehr persönlicher Zugang. Für mich war das eine der schönsten Erfahrungen an dem Projekt, dass in diesem WDR-Tatort Mainstream und Subkultur so zusammenarbeiten konnten.Am Set treffen oft sehr erfahrene Leute auf Einsteiger, das erzeugt starke Dynamiken, die nicht immer sexistisch sein müssen, aber viel mit Umgang und Hierarchien zu tun haben. Unter hohem Druck und mit unterschiedlichen Arbeitsweisen können schnell Konflikte entstehen, für deren Klärung oft die Zeit fehlt. Alle sind gefordert, menschlich gut miteinander umzugehen, aber das gelingt unterschiedlich. Umso wichtiger finde ich die Entwicklung, dass es inzwischen psychologische Betreuung am Set gibt. Das entlastet spürbar und ist total sinnvoll.Max ist ein hervorragender Schauspieler und unglaublich sensibler Mensch, der sich tief in seine Rollen hineinfühlt. Gerade wenn die Figur weit weg zu einem ist, ist sein Einfühlungsvermögen wichtig. Wir hatten einige Probenzeiten, was sehr geholfen hat, und wir haben daran gearbeitet, einer oft schwarz-weiß gezeichneten Figur mehr Würde und Nachvollziehbarkeit zu geben und damit auch die dahinterliegenden Machtstrukturen besser verständlich zu machen.Das Team hat tollerweise die Offenheit, sich auf Neues einzulassen. Das sieht man auch in anderen Interpretationen. In unserem Fall war das Drehbuch schon anders angelegt, und wir haben auch gemeinsam die Dynamiken am Set hinterfragt. Das war ein transparenter Prozess, der allen Spaß gemacht hat, mal was Neues zu wagen. Klar musste ich auch für manches kämpfen, aber das ist ja die Berufsbeschreibung.Ich habe versucht, die bereits im Drehbuch angelegten verschiedenen Perspektiven zu berücksichtigen, sodass die Medienwelt nicht nur aus einer Figur heraus erzählt wird oder einem Narrativ. Viel kam aus meiner eigenen Erfahrung, aber vor allem und im Austausch mit dem Team, um mehrere Schichten und Sichtweisen zu entwickeln. Im Schnitt war dann entscheidend, was wir zeigen und was wir offen lassen, damit das Publikum eine eigene Beziehung dazu aufbauen kann. Durch das ungewöhnliche Casting und die genaue Arbeit mit den Schauspieler:innen entsteht in dem Film eine Vielschichtigkeit, die auch die Widersprüche und Neurotik dieser Arbeitswelt zeigt. Am Ende gibt es nicht nur eine Wahrheit.Danke für die Frage :-). Ich wünsche mir, dass das Publikum neuen Formaten und Talenten mehr Chancen gibt, auch wenn es seine Lieblinge hat. Die Branche ist im Umbruch durch Streaming und AI, da muss man besonders drauf achten, dass nicht wieder alles in alte Klischees und Machtstrukturen zurückfällt.Alles, was anders ist und Vielfalt aus verschiedenen Perspektiven erzählt, sollte wohlwollend angenommen werden. Und wenn am Ende schon weniger Hass in den Kommentaren auf diesen Tatort zurückkommt, wäre das in dieser Welt, die gerade auch in Kriegen und Machtmissbrauch unterzugehen scheint, schon sehr viel.