«Dexter: Resurrection»: Uma Thurman kehrt für zweite Staffel zurück

US-Fernsehen

Der Hollywood-Star Uma Thurman übernimmt erneut ihre Rolle in «Dexter: Resurrection».

Für die zweite Staffel vonhat Paramount+ die Rückkehr von Uma Thurman bestätigt. Die Golden-Globe-Preisträgerin wird erneut die Figur Charley verkörpern, eine ehemalige Special-Operations-Offizierin, die zuletzt als rechte Hand des zwielichtigen Milliardärs Leon Prater agierte. Hinter «Dexter: Resurrection» steht Showrunner Clyde Phillips, der bereits frühere Ableger der Marke verantwortete. Produziert wird die Serie von Paramount Television Studios in Zusammenarbeit mit Counterpart Studios.In der ersten Staffel hatte sich Charley nach der Enthüllung von Praters Verrat von ihm abgewandt und die Stadt verlassen. Für die Fortsetzung deutet sich nun an, dass ihre Geschichte weitergeführt wird und sie erneut in das gefährliche Umfeld rund um Dexter Morgan hineingezogen werden könnte. Welche Rolle sie dabei konkret einnimmt, bleibt bislang offen, verspricht jedoch neue Konflikte und Wendungen.Neben Thurman steht weiterhin Michael C. Hall im Zentrum der Serie, der erneut in die Rolle des Titelcharakters schlüpft. Neu zur Besetzung stößt zudem Brian Cox, der einen berüchtigten Serienmörder verkörpern wird, der New York einst terrorisierte. Damit setzt die Serie verstärkt auf hochkarätige Namen und eine Erweiterung ihres Figurenkosmos.