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«My Two Cents»: Netflix mit Infos zur Animationsserie

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Die neue Animationsserie von Zerocalcare startet am 27. Mai bei Netflix.

Netflix hat Informationen zur neuen Animationsserie «My Two Cents» (Originaltitel: «Due Spicci») veröffentlicht. Die Serie stammt erneut aus der Feder von Zerocalcare, der nicht nur als Schöpfer, sondern auch als Autor und Regisseur verantwortlich zeichnet. Der Start ist für den 27. Mai 2026 vorgesehen.

Im Zentrum der Handlung stehen erneut Zero und sein Freund Cinghiale, die versuchen, sich mit einem kleinen Geschäft über Wasser zu halten. Doch finanzielle Probleme, Missverständnisse und immer kompliziertere private Verwicklungen bringen das fragile Gleichgewicht schnell ins Wanken. Als zudem eine Figur aus Zeros Vergangenheit zurückkehrt und neue Verpflichtungen entstehen, geraten die beiden zunehmend unter Druck. Die Serie verspricht damit erneut eine Mischung aus Alltagsbeobachtung, Humor und existenziellen Fragen  typisch für Zerocalcares Erzählstil.

Fans früherer Werke dürfen sich auf ein Wiedersehen mit bekannten Figuren freuen, darunter auch das ikonische Gürteltier, das als Zeros Gewissen fungiert und erneut von Valerio Mastandrea gesprochen wird. Produziert wird das Projekt von Movimenti Production (Banijay Kids & Family) in Zusammenarbeit mit BAO Publishing. Bereits vor der Veröffentlichung wird «My Two Cents» einem Publikum vorgestellt: Am 16. Mai gibt Zerocalcare auf der Buchmesse in Turin erste Einblicke in die Entstehung seiner dritten Animationsarbeit.

Mehr zum Thema... Due Spicci My Two Cents
Kurz-URL: qmde.de/170579
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