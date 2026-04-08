«Im Fall Kusel  Die letzte Jagd»: ARD-Podcast rollt Polizistenmord neu auf

Vermischtes

Die True-Crime-Reihe beleuchtet den Fall von 2022 und stellt unbequeme Fragen an Behörden und Gesellschaft.

Mitsetzt der Saarländischer Rundfunk seine erfolgreiche True-Crime-Reihe fort. Der sechsteilige Podcast startet am 9. April und erscheint wöchentlich auf allen gängigen Plattformen sowie komplett vorab in der ARD Audiothek. Im Zentrum steht der Polizistenmord von Kusel aus dem Januar 2022, der bundesweit für Entsetzen sorgte: Zwei junge Beamte wurden bei einer nächtlichen Verkehrskontrolle erschossen, nachdem sie einen Wilderer gestellt hatten. Die Journalisten Nadine Thielen und Lukas Baumann rekonstruieren die Tat minutiös  und gehen darüber hinaus.Auf Basis umfangreicher Aktenanalysen und zahlreicher Gespräche mit Weggefährten des Täters zeichnen sie ein komplexes Bild von Andreas S. Ihre Recherche legt nahe, dass der Mann bereits vor der Tat mehrfach auffällig geworden war. Damit stellt der Podcast auch die zentrale Frage: Hätten Behörden früher eingreifen können  oder war die Eskalation kaum zu verhindern?Neben der Täterbiografie beleuchtet die Produktion auch die Folgen des Verbrechens: für die Angehörigen, für die Polizei und für eine ganze Region, die bis heute unter dem Schock steht. Gerade im Saarland, aus dem sowohl Täter als auch Opfer stammten, wirkt der Fall nach. Mit der dritten Staffel von «Im Fall» verfolgt die ARD konsequent ihren Ansatz, Kriminalfälle nicht nur nachzuerzählen, sondern gesellschaftlich einzuordnen.