Das Fernsehformat «Hartz und herzlich» hat bereits zehn Jahre auf dem Buckel. Am Dienstag, den 6. Januar, startete die Jubiläumssendung mit nur 0,48 Millionen Fernsehzuschauern und zwei Prozent. Bei den Umworbenen wurden 0,17 Millionen gemessen, der Marktanteil war mit 4,1 Prozent ebenfalls überschaubar. Eine Woche später wurde noch einmal zurückgeblickt, aber nur 0,47 Millionen Menschen ließen sich blicken. Bei den jungen Menschen wurden 0,20 Millionen gemessen, was RTLZWEI einen Marktanteil von überdurchschnittlichen 4,9 Prozent brachte.
Am 20. Januar startete der erste von drei Ausflügen nach Kassel. Zu Beginn waren 0,49 Millionen Zuschauer an Bord, der Marktanteil lag bei 2,2 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen fuhr die Sendung 0,22 Millionen und 5,9 Prozent ein. Sieben Tage später ging das Interesse auf 0,35 Millionen zurück, der Marktanteil lag bei 1,4 Prozent. In der Zielgruppe waren 0,15 Millionen dabei, der Marktanteil sackte auf 2,8 Prozent. Auch eine Woche später musste die Sendung gegen das Dschungelcamp antreten und war mit 0,33 Millionen nicht erfolgreich. Der Marktanteil lag bei 1,3 Prozent bei allen sowie 2,0 Prozent bei den Umworbenen.
Am 10. Februar 2026 begannen drei Episoden aus Hamburg-Mitte. Zum Auftakt waren 0,51 Millionen Zuschauer dabei, der Marktanteil lag bei 2,1 Prozent. Mit 0,22 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden 4,6 Prozent Marktanteil erreicht. Sieben Tage später wurden 0,50 Millionen gemessen, das führte erneut zu 2,1 Prozent. Jedoch schalteten jetzt nur noch 0,15 Millionen junge Menschen ein, der Marktanteil sank auf 3,4 Prozent. Die letzte Folge aus Hamburg-Mitte erreichte 0,52 Millionen und 2,3 Prozent. Bei den jungen Leuten wurden 0,22 Millionen ermittelt, 5,2 Prozent waren die Folge.
Im März machte sich das Team zur Rückkehr nach Hamburg auf. Die erste Geschichte brachte 0,52 Millionen Fernsehzuschauer, mit 0,19 Millionen jungen Menschen wurden 4,9 Prozent erreicht. Mitte März sicherte sich die Sendung 0,53 Millionen. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,22 Millionen erzielt, sodass die Sendung mit sechs Prozent richtig erfolgreich lief. Schließlich kam die vorerst letzte Sendung auf 0,47 Millionen. Mit 0,16 Millionen jungen Menschen waren dann nur noch 4,4 Prozent möglich.
«Hartz und herzlich» erreichte am Dienstagabend zuletzt nur noch 0,47 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren und sicherte sich einen Marktanteil von zwei Prozent. Bei den jungen Menschen wurden zuletzt 0,18 Millionen gemessen, daraus resultiert ein Marktanteil von 4,4 Prozent. Damit bewegt sich die Sendung auf Senderschnitt. Zudem gibt es noch mehrere Spin-offs, die werktags um 18.05 Uhr bei RTLZWEI ausgestrahlt werden.
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