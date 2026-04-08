Programm-Marken: «GZSZ» kommt der Millionen-Schwelle wieder näher

VOD-Charts

Die Führung unter den Realitys kann derweil erneut Amazons «The 50» für sich beanspruchen. Insgesamt liegen Nachrichten vorne.

Vom 23. bis 29. März 2026 (Kalenderwoche 13) ist es bei den VOD-Programm-Marken wieder zur Dominanz der Nachrichten-Marken gekommen. Vertreten werden jene allen voran von(1,73 Millionen),(1,59 Millionen) und(1,46 Millionen).holt solide, aber nicht ganz so starke 0,77 Millionen. Ergeben hat sich dieses Bild wohl vor allem auch deshalb, weil sonst nicht viel gestartet ist.Denn auch im Folgenden tun sich vor allem alte Bekannte auf:mit schön verbesserten 0,92 Millionen Kontakten, diemit ebenfalls optimierten 0,91 Millionen, dermit 0,83 Millionen sowiemit noch ordentlichen 0,70 Millionen. Es sind allesamt Marken, die auch sonst im Ranking vertreten sind und dort regelmäßig ziemlich gute Zugkraft unter Beweis stellen.Kommen wir noch zu den Realitys: Die Führung unter ihnen kann erneut Amazonsfür sich beanspruchen, das auf heitere 0,80 Millionen Kontakte gelangt. Nicht ganz so stark, aber zumindest noch ordentlichmit 0,71 Millionen. Die Sat.1-Brand ist damit On Demand weiter erfolgreicher als in der linearen Auswertung, einen so merklichen Buzz wie früher kann sie aber scheinbar nicht mehr auslösen. Noch dahinter, welches auf passable 0,65 Millionen kommt, der Fokus aber auf dem klassischen Weg liegt, wo das Format deutlich mehr zugelegt hat.