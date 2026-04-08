«Juliet, Naked»: Romantische Indie-Komödie feiert Free-TV-Premiere bei ONE

Der britisch-amerikanische Spielfilm «Juliet, Naked» ist erstmals im deutschen Free-TV zu sehen: ONE zeigt die romantische Komödie am Freitag, 1. Mai 2026, um 18:40 Uhr. Anschließend steht der Film für 30 Tage in der ARD Mediathek zum Abruf bereit. Im Mittelpunkt steht Annie (Rose Byrne), die in einer festgefahrenen Beziehung mit Duncan (Chris O'Dowd) lebt. Während sie längst an der gemeinsamen Zukunft zweifelt, verliert sich Duncan immer mehr in seiner Obsession für den verschwundenen Musiker Tucker Crowe (Ethan Hawke). Als Annie aus Frust eine kritische Rezension zu einem neuen Crowe-Album veröffentlicht, meldet sich der Musiker überraschend persönlich bei ihr und stellt ihr Leben auf den Kopf.
Die Verfilmung basiert auf dem gleichnamigen Roman von Nick Hornby, der bereits mit Geschichten wie «High Fidelity» oder «About a Boy» ein Gespür für zwischenmenschliche Zwischentöne bewiesen hat. Regisseur Jesse Peretz inszeniert daraus eine charmante Geschichte über unerfüllte Träume, zweite Chancen und die Frage, ob es für einen Neuanfang jemals zu spät ist.
Getragen wird der Film vor allem vom spielfreudigen Trio Byrne, Hawke und ODowd, das mit viel Witz und emotionaler Leichtigkeit überzeugt. «Juliet, Naked» ist dabei weniger klassische Romcom als leise Charakterstudie mit einem Soundtrack, der die melancholische Grundstimmung unterstreicht und gleichzeitig Hoffnung auf einen Neuanfang macht.
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