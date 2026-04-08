Ist der Heino-Ersatz Hot oder Schrott?

Der Kölner TV-Sender VOX hatte eine Dokumentation über den Schlagersänger Heino gebracht: Heino (87), bürgerlich Heinz Georg Kramm, sollte darin auf seine fast 70-jährige Karriere zurückblicken. Gelaufen war das Ganze unter dem Titel «Heino - Karamba, Karacho, Kult!», ab Dienstag, den 31. März um 20:15 Uhr. Doch schon nach einer Woche der kalte Abbruch: Nur ganz schwache 2,8 Prozent bei den 14-49-Jährigen führten dazu, dass die Sendung schon wieder aus der Primetime geworfen wurde. Machte das Ersatzprogramm «Hot oder Schrott - Die Allestester» seine Sache am gestrigen Dienstag, den 7. April, nun besser?
Die alternative Programmierung wollten nun 0,17 Millionen 14-49-Jährige Menschen sehen, die der Wiederholung einen erholten Anteil von 5,6 Prozent bescherten - erfreuliche Resonanzen sind das aber dennoch nicht, vielmehr waren es Zahlen, die weiter unter Senderschnitt lagen. Richtig schlecht lief es zudem in der älteren Zuschauergruppe: Hier standen grottige 2,7 Prozent durch 0,54 Millionen auf dem Papier. Ein weitere Folge machte im weiteren Verlauf des Abends ihre Sache etwas besser und kraxelte auf akzeptable 5,6 Prozent ob 0,60 Millionen am Gesamtmarkt. Auch bezüglich der Jüngeren ging es ein wenig auf 6,2 Prozent hoch bei 0,12 Millionen.
Eine frische Folge von «Das perfekte Dinner» verpasste am Vorabend überraschend deutlich einen zweistelligen Anteil: Mäßige 7,5 Zielgruppen-Prozent (0,16 Millionen) ließen sich um 19.00 Uhr erheben. Insgesamt sahen 0,61 Millionen zu verhaltenen 3,4 Prozent zu. Bei der größeren Schwester RTL erwischte «GZSZ» im Gegenzug einen seiner besseren Abende und gelangte auf schöne 14,1 Prozent Anteil durch 0,37 Millionen Zielgruppen-Leute. Insgesamt performte die Daily mit 7,5 Prozent anhand 1,45 Millionen im gewohnt mittleren Bereich.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel