«Tatort»-Ende: Batic und Leitmayr sagen Servus - vor über sechs Millionen

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Am Ostermontag 2026 kam der finale Teil des Abschied-Zweiteilers des jahrzehntelangen Duos.

35 Dienstjahre, 100 Fälle  doch gestern am 6. April 2026 hieß es Abschiednehmen. Die alteingesessenen Tatort-Ermittler Batic und Leitmayr sagten Servus. Ihr letzter: "Unvergänglich" lief als Doppelfolge am Ostersonntag und Ostermontag im Ersten. Ebenfalls im Ersten gab es anschließend die DokuBlickt man auf die Sehbeteiligung des Ermittler-Endes, kann eine standesgemäße Performance attestiert werden, die jedoch etwas enttäuschend unter den Leistungen stärkerer Tatorte gen acht Millionen lag. Insgesamt 6,86 Millionen zu dennoch absolut erfreulichen 27,8 Prozent Marktanteil waren dabei  natürlich langten sie auch zur Primetime-Führung beim Gesamtpublikum. Beim jüngeren Publikum verblieb man derweil unter einer Million: 0,89 Millionen brachten aber natürlich trotzdem weit überdurchschnittliche und auch hier führende 20,8 Prozent. Am Ende bleibt trotz vorzeigbarer Resultate der leichte Eindruck, dass bei einem Abschied nach 35 Jahren ein größerer Aufschlag möglich gewesen wäre. Ob dies nun am Oster-Sendeplatz oder an der Story lag, kann nur spekuliert werden.Anschließend kam die besagte Abschiedsdoku. Verfolgen wollten jene noch 3,32 Millionen Menschen bei gesunkenen aber noch klar guten 16,2 Prozent Anteil am Gesamtmarkt. Von den 14-49-Jährigen waren es auch merklich reduzierte 10,0 Prozent ob 0,38 Millionen, die dennoch weiter über den Normwerten der Anstalt zu suchen waren. Um 22.30 Uhr sendete man indes die. Sie brachten jeweils solide 13,3 und 9,7 Prozent zu jeweiligen Reichweiten um 2,21 und 0,30 Millionen auf.