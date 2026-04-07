«Terra X History»: Attentate, die Deutschland veränderten

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Die ZDF-Doku beleuchtet historische Wendepunkte und stellt die Frage nach verpassten Alternativen.

Am späten Sonntagabend, 3. Mai 2026, um 23.45 Uhr, widmet sicheinem düsteren Kapitel der Geschichte: Die großen Attentate der deutschen Geschichte. Die Dokumentation zeigt, wie einzelne Taten den Lauf der Geschichte prägen  oder hätten verändern können. Im Zentrum stehen sowohl bekannte politische Attentate als auch weniger erwartete Fälle aus anderen gesellschaftlichen Bereichen. Die Sendung fragt etwa, was passiert wäre, wenn der Schreiner Georg Elser mit seinem Anschlag auf Adolf Hitler im November 1939 Erfolg gehabt hätte. Ebenso wird diskutiert, wie sich die Geschichte entwickelt hätte, wären Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht nicht ermordet worden.Neben diesen historischen Schlüsselmomenten greift die Doku auch Ereignisse der jüngeren Vergangenheit auf. So wird der Mord an Treuhand-Chef Detlef Rohwedder 1991 thematisiert, zu dem sich die RAF bekannte, ebenso wie das Attentat auf den damaligen Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble im Jahr 1990, das ihn lebenslang an den Rollstuhl band.Auch ein Fall aus dem Sport findet Platz: Der Angriff auf Tennisstar Monica Seles 1993 in Hamburg zeigt, dass Attentate nicht nur politische Ziele verfolgen, sondern auch individuelle Schicksale und ganze Systeme erschüttern können.