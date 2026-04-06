«Terra X»: ZDF zeigt bedrohte Unterwasserwelt

Am Sonntag, den 10. Mai um 19.30 Uhr strahlt das ZDF «Terra X» mit Faszination Wasser: Unser Mittelmeer Was lebt unter der Oberfläche?» aus. Der Film von Claudia Ruby ist bereits seit Ende April im Streaming verfügbar und widmet sich der faszinierenden, aber zunehmend bedrohten Tier- und Pflanzenwelt des Mittelmeers.
Moderator Uli Kunz reist für die Dokumentation von Spanien bis zu den griechischen Inseln und trifft auf Wissenschaftler sowie Naturschützer, die sich für den Erhalt des empfindlichen Ökosystems einsetzen. Dabei zeigt sich, dass das Mittelmeer nicht nur ein beliebtes Urlaubsziel, sondern auch ein Hotspot der Artenvielfalt ist zugleich aber massiv unter Druck steht.
Im Fokus stehen unter anderem beeindruckende Meeresbewohner wie Finnwale, die zu den größten Tieren unseres Planeten zählen, sowie zahlreiche Haiarten, deren Bestände in den vergangenen Jahrzehnten drastisch zurückgegangen sind. Auch seltene Arten wie die Mittelmeer-Mönchsrobbe kommen vor, deren Population sich nach Jahren der Bedrohung langsam erholt. Die Dokumentation macht deutlich, wie eng Schönheit und Gefährdung in dieser Region miteinander verknüpft sind.
Neben der Tierwelt thematisiert Faszination Wasser: Unser Mittelmeer auch die Auswirkungen des Massentourismus und der Überfischung. Millionen Urlauber, zunehmende Umweltbelastungen und menschliche Eingriffe setzen das Ökosystem unter Druck. Gleichzeitig zeigt der Film aber auch Hoffnungsschimmer und erfolgreiche Schutzprojekte verbunden mit der zentralen Frage, welche Verantwortung der Mensch für die Zukunft dieses einzigartigen Lebensraums trägt.
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