Netflix bestellt neue Romantik-Serie «Long Vacation»

Der Streaminganbieter Netflix hat die Produktion der neuen Serie «Long Vacation» bestätigt, die als romantisches Drama mit Fantasy-Elementen angelegt ist. Im Zentrum stehen die beiden Hauptdarsteller Choo Young-woo und Lee Se-young, die erstmals gemeinsam vor der Kamera stehen und eine ungewöhnliche Liebesgeschichte erzählen sollen.
Inhaltlich folgt «Long Vacation» dem Dämon 3375, der seit Jahrhunderten existiert, ohne je die Bedeutung von Liebe verstanden zu haben. Sein Leben gerät aus den Fugen, als er auf Deul-pan trifft, eine clevere und pragmatische Hotelangestellte, deren Alltag alles andere als einfach ist. Immer wieder kreuzen sich ihre Wege in einem Hotel am Meer und aus den zufälligen Begegnungen entwickelt sich eine Beziehung, die die Welt des Dämons grundlegend erschüttert.
Hinter der Produktion steht ein namhaftes Team: Regie führt Lee Jung-hyo, der bereits mit Serien wie «Crash Landing on You», «Doona!» und «The Price of Confession» internationale Aufmerksamkeit erlangte. Das Drehbuch stammt von Jung Hyun-jung, die unter anderem für «I Need Romance», «Lovestruck in the City», «Romance is a Bonus Book» und «Discovery of Love» verantwortlich zeichnete.
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