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Batic und Leitmayr verabschieden sich vor knapp 7 Millionen Zuschauern

Felix Maier von 06. April 2026, 08:42 Uhr

Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl verabschieden sich nach 35 Jahren vom Münchner «Tatort» - das Ende einer Ära. Der Zweiteiler «Unvergänglich» ist das Highlight des TV-Tages.

Bereits für sich stehen 6,60 Millionen Zuschauer und ein satter Marktanteil von 28,3 Prozent absolut positiv dar. Im Kontext, dass der «Tatort: Unvergänglich» der Abschied von Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl als Kommissare Batic und Leitmayr ist, macht den gestrigen TV-Abend zudem denkwürdig. 1991 ging es mit dem Duo und dem Fall «Animals» los, der Fall «Unvergänglich» kommt ganze 99 Folgen später über den Äther. Ohne Umschweife darf damit, von dem Ende einer Ära gesprochen werden. Neben den bereits erwähnten knapp 7 Millionen Zuschauern konnte das Erste mit der Primetime auch in Scahen der Reichweite der 14- bis 49-Jährigen vollends überzeugen.



Mit 0,77 Millionen Zuschauern im genannten Alter kann sich die blaue Eins auf 18,3 Prozent am Markt verlassen. Mehr Zuschauer holte am gestrigen Ostersonntag kein anderes TV-Format. Vernachlässigt wird an dieser Stelle die «Tagesschau» um 20 Uhr, die Nachrichten holten für lediglich knapp 15 Minuten 0,80 Millionen jüngere Zuschauer und damit 24,9 Prozent am Markt. Trotzdem dem Jubiläums-Abschied musste sich das Erste die Aufmerksamkeit am Ostersonntag teilen, denn auch das



Die MS Amadea legte im Zweiten ab, es gab eine neue Folge «Das Traumschiff». Rein aus TV-Sicht lief der Abend absolut wünschenswert ab, 4,43 Millionen Zuschauer konnten eine Quote von 19,0 Prozent besorgen und mit 0,64 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren starke 15,4 Prozent möglich - trotz «Tatort»-Konkurrenz. Der «Traumschiff»-Ausflug nach Island löste jedoch bereits vor einigen Tagen Kontroversen aus, da Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado, gespielt von Collien Fernandes, mit an Bord sein sollte. Das Netz reagierte auf die aktuelle Situation rund um die Schauspielerin, teilweise mit Zuspruch und Solidarisierung, teilweise mit Boykott-Ideen. Bereits für sich stehen 6,60 Millionen Zuschauer und ein satter Marktanteil von 28,3 Prozent absolut positiv dar. Im Kontext, dass derder Abschied von Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl als Kommissare Batic und Leitmayr ist, macht den gestrigen TV-Abend zudem denkwürdig. 1991 ging es mit dem Duo und dem Fall «Animals» los, der Fall «Unvergänglich» kommt ganze 99 Folgen später über den Äther. Ohne Umschweife darf damit, von dem Ende einer Ära gesprochen werden. Neben den bereits erwähnten knapp 7 Millionen Zuschauern konnte das Erste mit der Primetime auch in Scahen der Reichweite der 14- bis 49-Jährigen vollends überzeugen.Mit 0,77 Millionen Zuschauern im genannten Alter kann sich die blaue Eins auf 18,3 Prozent am Markt verlassen. Mehr Zuschauer holte am gestrigen Ostersonntag kein anderes TV-Format. Vernachlässigt wird an dieser Stelle die «Tagesschau» um 20 Uhr, die Nachrichten holten für lediglich knapp 15 Minuten 0,80 Millionen jüngere Zuschauer und damit 24,9 Prozent am Markt. Trotzdem dem Jubiläums-Abschied musste sich das Erste die Aufmerksamkeit am Ostersonntag teilen, denn auch das ZDF sorgte mit der Primetime für Aufsehen.Die MS Amadea legte im Zweiten ab, es gab eine neue Folge. Rein aus TV-Sicht lief der Abend absolut wünschenswert ab, 4,43 Millionen Zuschauer konnten eine Quote von 19,0 Prozent besorgen und mit 0,64 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren starke 15,4 Prozent möglich - trotz «Tatort»-Konkurrenz. Der «Traumschiff»-Ausflug nach Island löste jedoch bereits vor einigen Tagen Kontroversen aus, da Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado, gespielt von Collien Fernandes, mit an Bord sein sollte. Das Netz reagierte auf die aktuelle Situation rund um die Schauspielerin, teilweise mit Zuspruch und Solidarisierung, teilweise mit Boykott-Ideen.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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