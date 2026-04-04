Primetime-Check

Karfreitag, 03. April 2026

Felix Maier von 04. April 2026, 09:37 Uhr

Gleich vier private Spielfilme, «Der Alte» und ganz nebenbei das Finale von «The Voice Kids». Das war die Primetime am Karfreitag!

Im Ersten konnte man sich bei «Sternstunde der Mörder» über 2,21 Millionen Zuschauer ab 20:15 Uhr freuen. Der Marktanteil lag bei 9,9 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen ergaben sich 0,27 Millionen und damit 7,2 Prozent. Das «Der Alte» sammelte bei seinem Comeback 4,74 Millionen Zuschauer und so 21,2 Prozent am Markt ein. Das war kurzum die mit Abstand beste Primetime-Leistung. Die Anteile bei den 14- bis 49-Jährigen lagen bei 5,9 Prozent.



Das private Hauptaugenmerk lag an dem Abend bei «Let's Dance» - jedoch keine reguläre Folge der aktuellen Staffel. Mit der Rückblick-Show «Volle Punktzahl! Die 30 Spektakulärsten Tänze» sammelte der Sender 1,93 Millionen Zuschauer sehen, es ergab sich damit eine Quote von 10,6 Prozent. Der klassischen Zielgruppe konnten 0,32 Millionen Fernsehende zugesprochen werden, damit waren am entsprechenden Markt 9,5 Prozent drin. Hier war RTL wiederrum nicht der private König des Abends.



Diese Krone gab es im Film-Duell «Thor: Love and Thunder», «Das Krokodil und sein Nilpferd», «Nur noch 60 Sekuden» und «Sissi - Die junge Kaiserin» zwischen «Sissi» mit 0,92 Millionen und 4,2 Prozent. Platz drei sichert sich Kabel Eins mit 0,91 Millionen und 4,2 Prozent, Grünwald ist das Schlusslicht mit 0,64 Millionen Zuschauern und 2,9 Prozent.



Schlussendlich, sendete «The Voice Kids». Die Show wollten 1,06 Millionen Zuschauer ab drei Jahren verfolgen, was dem Bällchensender eine Quote von 5,6 Prozent bescherte. In der Zielgruppe kann Unterföhring mit 0,33 Millionen Werberelevanten und daher guten 9,3 Prozent zufrieden sein. Im Ersten konnte man sich beiüber 2,21 Millionen Zuschauer ab 20:15 Uhr freuen. Der Marktanteil lag bei 9,9 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen ergaben sich 0,27 Millionen und damit 7,2 Prozent. Das ZDF hatte hier mit dem gewohnten Krimi-Angebot deutlich die Nase vorn,sammelte bei seinem Comeback 4,74 Millionen Zuschauer und so 21,2 Prozent am Markt ein. Das war kurzum die mit Abstand beste Primetime-Leistung. Die Anteile bei den 14- bis 49-Jährigen lagen bei 5,9 Prozent.Das private Hauptaugenmerk lag an dem Abend bei RTL . Ab 20:15 Uhr startete Köln- jedoch keine reguläre Folge der aktuellen Staffel. Mit der Rückblick-Showsammelte der Sender 1,93 Millionen Zuschauer sehen, es ergab sich damit eine Quote von 10,6 Prozent. Der klassischen Zielgruppe konnten 0,32 Millionen Fernsehende zugesprochen werden, damit waren am entsprechenden Markt 9,5 Prozent drin. Hier war RTL wiederrum nicht der private König des Abends.Diese Krone gab es im Film-Duellundzwischen ProSieben , Kabel Eins, RTLZWEI und VOX zu verteilen. Das Angebot der roten Kugel und zog mit 0,18 Millionen Umworbenen am wneigsten werberelevante Reichweite an. Hier gab es lediglich 4,5 Prozent am Markt zu notieren, der dritte Platz ging an RTLZWEI mit 0,25 Millionen Umworbenen und bereits schöneren 6,3 Prozent. Der Classics-Sender überholte mit Bud Spencer und Terence Hill RTL bereits - 0,37 Millionen Umworbene holten zur besten Sendezeit schöne 9,6 Prozent am entsprechenden Markt ab. Dennoch blieb die Krone in Unterföhring - ProSieben ergatterte mit dem Marvel-Streifen 0,49 Millionen 14- bis 49-Jährige und damit starke 12,5 Prozent vom Markt. Das ist dann auch der Gesamtsieg in dieser Altersspanne. Insgesamt lief das Film-Duell anders. ProSieben gewinnt mit 1,28 Millionen Zuschauern und 6,0 Prozent, Platz zwei geht an VOX undmit 0,92 Millionen und 4,2 Prozent. Platz drei sichert sich Kabel Eins mit 0,91 Millionen und 4,2 Prozent, Grünwald ist das Schlusslicht mit 0,64 Millionen Zuschauern und 2,9 Prozent.Schlussendlich, sendete Sat.1 am Karfreitag - zwischen all den Film-Angeboten und dem RTL-Special - das Finale von. Die Show wollten 1,06 Millionen Zuschauer ab drei Jahren verfolgen, was dem Bällchensender eine Quote von 5,6 Prozent bescherte. In der Zielgruppe kann Unterföhring mit 0,33 Millionen Werberelevanten und daher guten 9,3 Prozent zufrieden sein.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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