Primetime-Check

Mittwoch, 13. Mai 2026

Fabian Riedner von 14. Mai 2026, 08:34 Uhr

Wie erfolgreich war «Olivia» im ZDF? Punktete RTL mit der Wiederholung des Erfolgsfilms «Barbie»?

Das ZDF setzte am Mittwochabend auf «Olivia», die Biografie über Olivia Jones brachte 3,59 Millionen Fernsehzuschauer und führte zu 17,4 Prozent. Mit 0,38 Millionen jungen Menschen wurden 10,9 Prozent eingefahren. Das «heute journal» erreichte im Anschluss 3,64 Millionen und 18,7 Prozent, bei den jungen Leuten wurden 10,3 Prozent verbucht. Das «auslandsjournal» sahen 2,01 Millionen. Die Marktanteile bewegten sich bei 11,7 Prozent bei allen sowie 6,8 Prozent bei den jungen Erwachsenen.



Das Erste wiederholte «Wer ohne Schuld ist», das Drama sahen 2,57 Millionen Zuschauer. Mit 12,5 Prozent bei allen sowie 6,1 Prozent bei den jungen Erwachsenen kann man zufrieden sein. Die Informationssendungen «Plusminus» und «Tagesthemen» erreichten für die blaue Eins noch 2,16 und 2,03 Millionen, die Marktanteile lagen bei 11,2 sowie 12,1 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 7,0 und 7,6 Prozent ermittelt.



Die Wiederholung von «Barbie» brachte 0,58 Millionen Menschen zu RTL, die Fernsehstation erreichte mit 0,21 Millionen aus der Zielgruppe nur 5,9 Prozent. «stern TV» sahen im Anschluss 0,58 Millionen, bei den Werberelevanten wurden 6,7 Prozent erreicht. «Joko & Klaas gegen ProSieben» sammelte 0,83 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen fuhr der Sender 14,8 Prozent ein. Die Reichweite lag bei 0,51 Millionen. «Schäm dich reich!» verbuchte danach noch 6,3 Prozent in der Zielgruppe. Bei Sat.1 erreichte «Promi Taste» 0,72 Millionen, bei den jungen Leuten wurden 7,3 Prozent eingefahren.



Eine Doppelfolge von «Kampf der RealityAllstars» bescherte RTLZWEI 0,46 und 0,62 Millionen, das Programm sicherte sich 4,9 und 6,3 Prozent in der Zielgruppe. «Naked Attraction» fuhr danach noch 0,61 Millionen ein, die Reality-Show sicherte sich 5,5 Prozent. VOX setzte auf «Feuer, Wasser, Erde, Luft  Retter in ihrem Element» und kam damit auf 0,82 Millionen, die Zweitverwertung von «Doc Caro  Jedes Leben zählt» fuhr 0,48 Millionen ein. Die Sendungen erreichten 7,8 und 4,3 Prozent bei den Umworbenen.



Kabel Eins startete mit «The Core  Der innere Kern» in die Primetime. 0,79 Millionen Menschen sahen den Film aus dem Jahr 2003, in dem Aaron Eckhart und Hilary Swank die Hauptrollen spielten. Das Werk von Jon Amiel sicherte 6,4 Prozent bei den Umworbenen. Mit «Terminator: Die Erlösung» aus dem Jahr 2009 blieben 0,34 Millionen dran, Christian Bale überzeugte 5,6 Prozent der jungen Menschen. Das ZDF setzte am Mittwochabend auf, die Biografie über Olivia Jones brachte 3,59 Millionen Fernsehzuschauer und führte zu 17,4 Prozent. Mit 0,38 Millionen jungen Menschen wurden 10,9 Prozent eingefahren. Daserreichte im Anschluss 3,64 Millionen und 18,7 Prozent, bei den jungen Leuten wurden 10,3 Prozent verbucht. Dassahen 2,01 Millionen. Die Marktanteile bewegten sich bei 11,7 Prozent bei allen sowie 6,8 Prozent bei den jungen Erwachsenen.Das Erste wiederholte, das Drama sahen 2,57 Millionen Zuschauer. Mit 12,5 Prozent bei allen sowie 6,1 Prozent bei den jungen Erwachsenen kann man zufrieden sein. Die Informationssendungenunderreichten für die blaue Eins noch 2,16 und 2,03 Millionen, die Marktanteile lagen bei 11,2 sowie 12,1 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 7,0 und 7,6 Prozent ermittelt.Die Wiederholung vonbrachte 0,58 Millionen Menschen zu RTL, die Fernsehstation erreichte mit 0,21 Millionen aus der Zielgruppe nur 5,9 Prozent.sahen im Anschluss 0,58 Millionen, bei den Werberelevanten wurden 6,7 Prozent erreicht.sammelte 0,83 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen fuhr der Sender 14,8 Prozent ein. Die Reichweite lag bei 0,51 Millionen.verbuchte danach noch 6,3 Prozent in der Zielgruppe. Bei Sat.1 erreichte0,72 Millionen, bei den jungen Leuten wurden 7,3 Prozent eingefahren.Eine Doppelfolge vonbescherte RTLZWEI 0,46 und 0,62 Millionen, das Programm sicherte sich 4,9 und 6,3 Prozent in der Zielgruppe.fuhr danach noch 0,61 Millionen ein, die Reality-Show sicherte sich 5,5 Prozent. VOX setzte aufund kam damit auf 0,82 Millionen, die Zweitverwertung vonfuhr 0,48 Millionen ein. Die Sendungen erreichten 7,8 und 4,3 Prozent bei den Umworbenen.Kabel Eins startete mitin die Primetime. 0,79 Millionen Menschen sahen den Film aus dem Jahr 2003, in dem Aaron Eckhart und Hilary Swank die Hauptrollen spielten. Das Werk von Jon Amiel sicherte 6,4 Prozent bei den Umworbenen. Mitaus dem Jahr 2009 blieben 0,34 Millionen dran, Christian Bale überzeugte 5,6 Prozent der jungen Menschen.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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