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«Olivia» liefert ab: 3,59 Millionen sehen Biografie

Fabian Riedner von 14. Mai 2026, 08:22 Uhr

Die neue «XY»-Show mit Helene Reiner enttäuscht am Vorabend. Markus Lanz enttäuschte mit einer wohl im Vorfeld aufgezeichneten Sendung.

Am Mittwoch strahlte das «XY Spuren des Verbrechens» mit Helene Reiner aus. Die Sendung über den vermissten Achim H., der die Tat überlebte, wurde ebenfalls zum Gespräch gebeten. Jedoch kann die neue Sendung nicht überzeugen: Nur 1,55 Millionen Menschen schalteten ein, das führte zu einem Marktanteil von schlechten 8,5 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,16 Millionen eingefahren, die Sendung erreichte 5,8 Prozent.



«Olivia» über Oliver Knöbel und sein Alter Ego Olivia Jones war das Highlight beim ZDF. Die Verfilmung von Till Endemann, die sich auf einem Buch von David Ungureit stützt, sorgte für 3,59 Millionen Zuschauer. Der Film mit Johannes Hegemann, Annette Frier, Daniel Zillmann und Martin Brambach holte 17,4 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen kam die fiktionale Biografie auf 0,38 Millionen, der Marktanteil bewegte sich bei 10,9 Prozent. Für das «heute journal» blieben 3,64 Millionen Menschen dran, der Marktanteil bewegte sich bei 18,7 Prozent. Das «auslandsjournal» über Stillstand im iranischen Teheran, Femizide in Mexiko, Blei im Blut der sambischen Bevölkerung und Massentourismus in China sahen 2,01 Millionen. Die Marktanteile wurden auf 11,7 sowie 6,8 beim jungen Publikum Prozent beziffert.



Greta Buschhaus und Nadine Sander haben für



Bei «Markus Lanz» folgten die Regensburger Landrätin Tanja Schweiger (Freie Wähler), Oberbürgermeisterin von Ludwigshafen Jutta Steinruck (SPD), Bürgermeister von Greifswald Stefan Fassbinder (Bündnis 90/Die Grünen) und Felix Schwenke (SPD) nach Hamburg. Die Sendung holte sich 0,84 Millionen und verbuchte 8,6 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen standen 0,16 Millionen auf der Uhr, sodass man auf 7,2 Prozent kam. Nach «heute journal update» (0,58 Millionen) kam die Dokumentation «Stark im Miteinander - Zum Auftakt des Katholikentages in Würzburg», die ab 00.45 Uhr noch 0,38 Millionen Zuschauer hatte. Beim Gesamtpublikum generierte das ZDF nur 7,5 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen standen gute 9,0 Prozent auf dem Papier. Am Mittwoch strahlte das ZDF die zweite Ausgabe vonmit Helene Reiner aus. Die Sendung über den vermissten Achim H., der die Tat überlebte, wurde ebenfalls zum Gespräch gebeten. Jedoch kann die neue Sendung nicht überzeugen: Nur 1,55 Millionen Menschen schalteten ein, das führte zu einem Marktanteil von schlechten 8,5 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,16 Millionen eingefahren, die Sendung erreichte 5,8 Prozent.über Oliver Knöbel und sein Alter Ego Olivia Jones war das Highlight beim ZDF. Die Verfilmung von Till Endemann, die sich auf einem Buch von David Ungureit stützt, sorgte für 3,59 Millionen Zuschauer. Der Film mit Johannes Hegemann, Annette Frier, Daniel Zillmann und Martin Brambach holte 17,4 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen kam die fiktionale Biografie auf 0,38 Millionen, der Marktanteil bewegte sich bei 10,9 Prozent. Für dasblieben 3,64 Millionen Menschen dran, der Marktanteil bewegte sich bei 18,7 Prozent. Dasüber Stillstand im iranischen Teheran, Femizide in Mexiko, Blei im Blut der sambischen Bevölkerung und Massentourismus in China sahen 2,01 Millionen. Die Marktanteile wurden auf 11,7 sowie 6,8 beim jungen Publikum Prozent beziffert.Greta Buschhaus und Nadine Sander haben für «Die Spur» ► zum Thema Likes, Luxus, Lügen? Influencer im Visier der Steuerfahnder recherchiert. Das Ergebnis zeigte das ZDF um 22.45 Uhr und verbuchte 1,33 Millionen Fernsehzuschauer, der Marktanteil wurde auf 9,0 Prozent festgesetzt. Bei den jungen Menschen waren 0,26 Millionen dabei, der Marktanteil bewegte sich bei 8,0 Prozent.Beifolgten die Regensburger Landrätin Tanja Schweiger (Freie Wähler), Oberbürgermeisterin von Ludwigshafen Jutta Steinruck (SPD), Bürgermeister von Greifswald Stefan Fassbinder (Bündnis 90/Die Grünen) und Felix Schwenke (SPD) nach Hamburg. Die Sendung holte sich 0,84 Millionen und verbuchte 8,6 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen standen 0,16 Millionen auf der Uhr, sodass man auf 7,2 Prozent kam. Nach(0,58 Millionen) kam die Dokumentation, die ab 00.45 Uhr noch 0,38 Millionen Zuschauer hatte. Beim Gesamtpublikum generierte das ZDF nur 7,5 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen standen gute 9,0 Prozent auf dem Papier.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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