«Futurama» kehrt im August mit neuer Staffel zurück

Hulu hat den Starttermin der 14. Staffel von «Futurama» bekanntgegeben. Die neuen Folgen der Science-Fiction-Animationsserie werden ab Montag, den 3. August 2026 veröffentlicht. In den USA laufen die Episoden bei Hulu sowie bei Hulu on Disney+ für Bundle-Abonnenten, international erscheint die Serie über Disney+. Neue Episoden werden jeweils montags veröffentlicht.
Laut offizieller Inhaltsbeschreibung erwartet die Zuschauer diesmal unter anderem eine Geschichte über Weltraumpiraten, im Labor gezüchtetes Fleisch, dubiose Betrugsmaschen sowie die überraschende Rückkehr einer früheren Liebe von Dr. Zoidberg. Die Serie bleibt damit ihrem absurden Science-Fiction-Humor treu. Zum Sprecherensemble gehören erneut Billy West, John DiMaggio, Katey Sagal, Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Tom, Phil LaMarr und David Herman. Produziert wird die Serie von 20th Television Animation.
«Futurama» wurde 1999 von Matt Groening geschaffen und entwickelte sich schnell zu einer Kultserie. Nach mehreren Absetzungen und Wiederbelebungen lief die Serie zunächst bei FOX, später bei Comedy Central und seit 2023 als Streamingproduktion bei Hulu weiter. Im Mittelpunkt steht weiterhin Philip J. Fry, der im Jahr 1999 eingefroren wird und erst im Jahr 3000 wieder aufwacht. Gemeinsam mit Leela, Bender und der Crew von Planet Express erlebt er futuristische Abenteuer.
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