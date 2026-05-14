NBC News startet neue Wirtschaftsinitiative Business in America

NBC News baut seine Wirtschaftsberichterstattung aus und startet mit Business in America eine neue journalistische Initiative. Im Mittelpunkt stehen ausführliche Gespräche mit Unternehmenschefs, deren Firmen großen Einfluss auf den Alltag vieler Amerikaner haben. Die Beiträge sollen auf verschiedenen Plattformen von NBCUniversal erscheinen, darunter «Today», «NBC Nightly News», «NBC News Now» sowie das kostenpflichtige Abo-Angebot des Unternehmens.
Laut Cesar Conde wolle NBC News Wirtschaftsthemen stärker mit den Lebensrealitäten der Zuschauer verbinden. Gerade die rasanten Veränderungen in Bereichen wie Technologie, Handel oder Gesundheitswesen hätten bei vielen Menschen ein großes Informationsbedürfnis ausgelöst. NBC News habe in eigenen Studien festgestellt, dass Zuschauer weniger an parteipolitischen Debatten interessiert seien, sondern vielmehr verstehen wollten, wie wirtschaftliche Entwicklungen ihren Alltag beeinflussen.
Die Initiative startet kurz nach der organisatorischen Trennung von CNBC, das gemeinsam mit Sendern wie USA Network, Syfy und E! in die neue Unternehmensgruppe Versant ausgegliedert wurde. NBC News verfolgt nun einen eigenständigen Ansatz für Wirtschaftsberichterstattung. Eine zentrale Rolle übernimmt dabei Christine Romans, die kürzlich zur Chief Business Correspondent ernannt wurde und künftig auch eine neue zweistündige Sendung bei «NBC News Now» moderieren soll. Zudem arbeitet NBC News inzwischen mit der früheren Wall Street Journal-Journalistin Joanna Stern zusammen, die über Künstliche Intelligenz und Technologiethemen berichtet.
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