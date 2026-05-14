Amazon MGM Studios baut Business-Affairs-Abteilung um

Köpfe

Dan Scharf verlässt Amazon MGM Studios, künftig sollen Film- und TV-Geschäft separat organisiert werden.

Amazon MGM Studios strukturiert seine Business-Affairs-Abteilung umfassend neu. Wie aus einem internen Memo hervorgeht, verlässt der bisherige Chef der Abteilung, Dan Scharf, das Unternehmen. Gleichzeitig setzt das Studio künftig auf eine dezentrale Struktur mit getrennten Teams für Film, Fernsehen und internationale Produktionen. Das Fachblatt Variety berichtete im Detail darüber.Die neue Organisation wurde von Courtenay Valenti, Peter Friedlander und Nicole Clemens angekündigt. Ziel sei es laut Mitteilung, Entscheidungswege zu verkürzen und die jeweiligen Business-Affairs-Teams enger mit den einzelnen Studioeinheiten zu verzahnen.Künftig übernimmt Mandy Schaffer den Bereich Global Television Business Affairs. Die frühere Netflix-Managerin war dort zuletzt als Vice President für Seriengeschäftsangelegenheiten in den USA und Kanada tätig. Bis zu ihrem Start am 8. Juni übernimmt vorübergehend Julia Shapiro die Aufgaben. Den Bereich Filmgeschäftsangelegenheiten leitet künftig Craig Muhlrad, der bereits seit 2013 für Amazons Studioarm arbeitet und seit mehreren Jahren auf Filmproduktionen spezialisiert ist.Dan Scharf galt als eine der prägenden Figuren beim Ausbau der Studiosparte seit 2014. Der frühere Anwalt und ehemalige Manager bei SAG-AFTRA, The Walt Disney Company und The Jim Henson Company war unter anderem an großen Deals rund um United Artists sowie Kooperationen mit Internetstar MrBeast und Produzent Scott Stuber beteiligt.