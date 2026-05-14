CNN widmet Stephen Colbert eine eigene Dokumentation

US-Fernsehen

Das Special erscheint wenige Tage vor dem Finale von «The Late Show with Stephen Colbert».

CNN hat die neue Flash-Dokumentationangekündigt. Das einstündige Special wird ab dem 15. Mai über die CNN-App und CNN.com verfügbar sein. Die TV-Premiere folgt am 17. Mai um 20 Uhr. Die Produktion entsteht im Rahmen der CNN-FlashDocs-Reihe, die aktuelle Kultur- und Medienthemen dokumentarisch begleitet. Zu den bisherigen Projekten gehören Specials über Bad Bunny und Anna Wintour.Die Dokumentation beleuchtet die Karriere von Stephen Colbert und beschäftigt sich mit seinem Einfluss auf Satire, Politik und die amerikanische Late-Night-Kultur. Zugleich soll thematisiert werden, welche Bedeutung das Ende von «The Late Show with Stephen Colbert» für das Genre haben könnte. Das Finale der CBS-Sendung wird nur wenige Tage später ausgestrahlt.Hinter dem Ende von Colberts Late-Night-Ära stehen jedoch auch wirtschaftliche und strategische Gründe. In den vergangenen Monaten war in den US-Medien immer wieder spekuliert worden, dass Colberts teure Show im Zuge der geplanten Fusion von Paramount Global und Skydance Media zunehmend unter Druck geraten sei. Branchenbeobachter sehen den Moderator deshalb auch als prominentes Sparopfer der Umstrukturierungen bei CBS und Paramount.Zu den Interviewpartnern gehören unter anderem CNN-Moderator Jake Tapper, die Comedians Jordan Carlos und Gianmarco Soresi sowie frühere Kreative von «The Colbert Report», darunter Allison Silverman und Richard Dahm.