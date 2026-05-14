US-Fernsehen

Don Francisco kehrt zu Univision zurück

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Mehr als zehn Jahre nach dem Ende von «Sábado Gigante» steht TV-Legende Don Francisco wieder für Univision vor der Kamera.

Don Francisco kehrt zu Univision zurück: Das kündigte der Sender im Rahmen seiner Upfront-Präsentation für Werbekunden an. Der Moderator, der mit bürgerlichem Namen Mario Kreutzberger heißt, soll eine neue Interviewreihe moderieren, in der prominente Persönlichkeiten aus der hispanischen Welt zu Wort kommen. Geplant sind intime Einzelgespräche in limitierter Form.

Für Univision ist die Rückkehr des Moderators ein bedeutender Nostalgie-Coup. Don Francisco prägte über Jahrzehnte das spanischsprachige Fernsehen mit «Sábado Gigante», das von 1962 bis 2015 ausgestrahlt wurde. Die mehr als dreistündige Samstagabendshow kombinierte Comedy, Spiele, Musik, Talkrunden und Werbeintegration zu einem einzigartigen Format. In den USA lief die Sendung seit 1986 und erreichte laut Univision zeitweise rund 80 Millionen Zuschauer pro Woche in über 20 Ländern. Das Finale wurde gleichzeitig in Chile, Mexiko und den Vereinigten Staaten ausgestrahlt.

Nach dem Ende von «Sábado Gigante» wechselte Don Francisco zum NBCUniversal-Sender Telemundo, wo er bis 2018 eine Sonntagabend-Talkshow moderierte. Seitdem trat der heute 85-Jährige nur noch sporadisch im Fernsehen auf. Die neue Interviewreihe soll bewusst nicht regelmäßig im Programm laufen, um den Ereignischarakter zu stärken.

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