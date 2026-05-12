Clément Schwebig ist RTL Group-CEO

Die RTL Group hat ihren angekündigten Führungswechsel offiziell vollzogen. Der Verwaltungsrat ernannte Clément Schwebig zum neuen Chief Executive Officer des Medienkonzerns. Er folgt auf Thomas Rabe, der die RTL Group seit April 2019 geführt hatte. Rabe bleibt dem Unternehmen allerdings als Executive Director im Verwaltungsrat sowie als Mitglied des Executive Committee erhalten und soll so den Übergang begleiten. Außerdem bleibt Rabe weiterhin Chef der RTL-Mutterfirma Bertelsmann.
Zudem wird es auch auf der Finanzseite einen Wechsel geben. Alexander von Torklus übernimmt Ende September 2026 die Position des Chief Financial Officer (CFO) von RTL Group. Er folgt auf Björn Bauer, der künftig CFO des Schwesterunternehmens BMG wird. Hintergrund ist die geplante Fusion von BMG mit Concord, die Ende April angekündigt wurde und unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher Genehmigungen steht.
Alexander von Torklus ist bereits seit 2023 Mitglied des Verwaltungsrates der RTL Group und soll im Juli 2026 zunächst als designierter Finanzchef zum Unternehmen wechseln. Mit seinem Amtsantritt als CFO soll er zusätzlich Executive Director des Verwaltungsrates werden. Der Manager begann seine Karriere 2006 bei Bertelsmann und war dort unter anderem im Controlling sowie später als CFO des globalen Supply-Chain-Geschäfts von Arvato tätig. Seit Januar 2023 verantwortet er als Executive Vice President Corporate Controlling and Strategy zentrale Strategie- und Finanzthemen des Konzerns.
Martin Taylor, Vorsitzender des Verwaltungsrates der RTL Group, sagt: Ich möchte Clément Schwebig zu seiner Ernennung zum CEO der RTL Group gratulieren. Er übernimmt die Führung des Konzerns zu einem entscheidenden Zeitpunkt, unmittelbar nach der finalen Genehmigung des Erwerbs von Sky Deutschland. Alexander von Torklus ist bereits seit 2023 Mitglied des Verwaltungsrats und hat dabei seine Finanzkompetenz und sein tiefes Verständnis der Medienbranche unter Beweis gestellt. Ich wünsche beiden viel Erfolg in ihren neuen Funktionen. Gleichzeitig möchte ich im Namen des gesamten Verwaltungsrates Thomas Rabe und Björn Bauer für ihre herausragende Führung, Entschlossenheit und ihr Engagement bei der Gestaltung eines reibungslosen Führungswechsels danken.
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