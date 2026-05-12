Aber ohne Frauen: BR zeigt Meisterfeier des FC Bayern

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In diesem Jahr dürfen die Herren wieder alleine feiern, schließlich setzt man die Mannschaftsfeier gegen die letzte Partie der Frauen an.

Der Bayerischer Rundfunk überträgt am Sonntag, 17. Mai 2026, ab 12.45 Uhr die Meisterfeier des FC Bayern München live vom Münchner Marienplatz. Nach dem Gewinn der 35. Deutschen Meisterschaft wird sich die Mannschaft traditionell auf dem Rathausbalkon den Fans präsentieren. Rund 20.000 Zuschauer werden laut BR vor Ort erwartet. Parallel zur TV-Ausstrahlung ist die Feier auch in der ARD Mediathek, im Livecenter von BR24 Sport sowie auf sportschau.de zu sehen. Im Vorfeld zeigt BR Fernsehen passend dazu «Der Sonntags-Stammtisch» mit Hand Werner Kilz und «Handwerkskunst» zum Thema Wie man ein Bier braut.Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten stehen Trainer Vincent Kompany, Kapitän Manuel Neuer sowie Torjäger Harry Kane. Neuer zieht mit seinem 13. Meistertitel mit Vereinsikone Thomas Müller gleich. Besonders emotional dürfte der Empfang zudem für Leon Goretzka und Raphaël Guerreiro werden, die laut BR im Rahmen der Feier verabschiedet werden. Moderiert wird die Übertragung von Markus Othmer. Als Studiogast ist unter anderem der frühere Nationalspieler Thomas Hitzlsperger angekündigt. Kommentator der Sendung ist Bernd Schmelzer, während Julia Büchler die Interviews führt.Der FC Bayern sicherte sich den Meistertitel mit großem Vorsprung und stellte zugleich einen historischen Torrekord auf: Die Münchner erzielten in der Saison weit über 100 Bundesliga-Treffer. Damit knüpft der Verein an seine erfolgreichsten Offensivjahre an und setzt die nationale Dominanz der vergangenen Jahrzehnte fort. Während die Männer feiern, müssen die Frauen am Sonntag gegen den HSV ran, die bereits seit Wochen die Liga gewonnen haben. Anpfiff ist um 14.00 Uhr.