ZDF zeigt WM-Nachtprogramm mit politischem Fokus

Das ZDF setzt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (10./11. Juni 2026) klar auf politisch geprägte Dokumentationen rund um die Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika. Den Auftakt macht um 00.45 Uhr «auslandsjournal die doku» mit Foulspiel unter Freunden, ehe im Anschluss gleich drei Teile der Reihe «Amerika Traum und Wirklichkeit» ausgestrahlt werden.
Im Zentrum der «auslandsjournal»-Dokumentation von David Sauer steht die Frage, wie stark politische Spannungen die Stimmung rund um das weltweit größte Fußballturnier beeinflussen. Während sich die USA, Mexiko und Kanada gemeinsam auf die WM vorbereiten, sorgt die aggressive Handels- und Außenpolitik von US-Präsident Donald Trump für erhebliche Verwerfungen ausgerechnet zwischen den Gastgebern. Mit Strafzöllen, Grenzpolitik und America First-Rhetorik geraten langjährige Partnerschaften unter Druck.
Der Film begleitet unterschiedliche Schauplätze und Perspektiven. In Mexiko wird sichtbar, wie eng wirtschaftliche Existenzen mit dem US-Markt verknüpft sind etwa in der Avocado-Industrie. Gleichzeitig zeigt sich dort eine ursprüngliche Fußballkultur abseits von Kommerz und Glamour, wenn Amateurteams in außergewöhnlichen Umgebungen spielen. In den USA wiederum trifft Hightech auf Popkultur: Während Wissenschaftler an perfekten Spielfeldern arbeiten, erlebt der Fußball nicht zuletzt durch Stars wie Lionel Messi einen Boom. Doch dieser geht einher mit gesellschaftlichen Spannungen, etwa innerhalb der Latino-Community, die von migrationspolitischen Maßnahmen betroffen ist.
Auch Kanada nutzt das Turnier als Bühne für eigene Themen. In Vancouver rückt die Situation indigener Gemeinschaften in den Fokus, deren Rechte und Sichtbarkeit eng mit internationalen Großereignissen verknüpft sind. Die Dokumentation zeigt damit eindrücklich, dass die WM weit mehr ist als ein Sportereignis sie wird zum Spiegel politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Konflikte.
Direkt im Anschluss vertieft das ZDF den Blick auf die USA mit der dreiteiligen Reihe «Amerika Traum und Wirklichkeit». Um 01.15 Uhr wird zunächst die Episode Freiheit wiederholt, die sich mit dem historischen und aktuellen Verständnis des amerikanischen Freiheitsbegriffs auseinandersetzt. Es folgt um 02.00 Uhr Spaltung, das die zunehmende gesellschaftliche Polarisierung beleuchtet, sowie um 02.45 Uhr Macht, das politische und wirtschaftliche Einflussstrukturen in den Vereinigten Staaten analysiert.
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