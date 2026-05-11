Nach 2023: Joko & Klaas treten erneut gegen ProSieben-Belegschaft an

Wiederholtes Mitarbeiter-Special von «Joko & Klaas gegen ProSieben»: Dieses Mal treten 777 Mitarbeitende aus den Bereichen Sendeleitung, Marketing, Buchhaltung, Sportredaktion, IT, Personal- und Rechtsabteilung gegen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf an. Der Fall sein wird dies passender Weise in Folge 77 von «Joko & Klaas gegen ProSieben» am Mittwoch, 3. Juni 2026, um 20:15 Uhr.
Im Special heißt es im Kollektiv, in Teams oder in direkten Duellen sechs Spielrunden in der Arena zu bestehen und Vorteile für das Finale zu erkämpfen. Vor drei Jahren, im Mai 2023, forderte erstmals ein ganzes Studio mit 777 ProSieben-Mitarbeiterinnen das Duo erfolgreich heraus, jetzt rufen Joko & Klaas die Belegschaft also zur Revanche.
Gelingt Joko & Klaas dieses Mal der Sieg gegen ihre ProSieben-Kolleginnen und -Kollegen, überlässt ihnen der Sender 15 Minuten Sendezeit zur Prime Time am nächsten Tag. Verlieren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, müssen sie sich in die Dienste von ProSieben stellen.
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