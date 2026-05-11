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Erstmals zweistellig unterwegs: «Bitte melde dich» legt zu!

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Die seit Mitte April laufenden Staffel von «Julia Leischik sucht: Bitte melde dich» brauchte etwas Zeit, legt jetzt aber richtig zu.

In Sachen Gesamtreichweite lief die 19. Staffel von «Julia Leischik sucht: Bitte melde dich» bereits seit der Auftaktshow gut. Dennoch bot der gestrigen Sonntag-Vorabend für Sat.1 einen neuen Rekord - denn bisher schaffte das Format im Jahr 2026 keine 1,76 Millionen Zuschauer - ebenfalls erstmals ging damit die Quote der Show mit 10,7 Prozent in den zweistelligen Bereich. Diese Entwicklung ist die Fortsetzung des jüngsten Trends, denn von 1,62 Millionen Zuschauern am 26. April ging es in der Vorwoche am 03. Mai bereits hoch auf 1,74 Millionen. Glücklicherweise, für den Bällchsender, setzte sich mit der gestrigen Ausgabe von «Bitte melde dich» der Trend in Sachen 14- bis 49-Jährigen nicht fort.

Hier ging es nämlich zuletzt von starken 0,28 Millionen Umworbenen runter auf 0,17 Millionen. Doch kehrten die «Bitte melde dich»-Fans am Muttertag zurück und bescherten dem Format mit 0,24 Millionen Werberelevanten eine sehenswerte Quote von 9,5 Prozent. Beinahe reichte das aus, um den Tagesbestwert des Senders zu stellen. Mit 0,28 Millionen Zuschauern war jedoch die Primetime mit dem Spielfilm «Black Adam» besser (7,1 Prozent), außerdem konnte «:newstime» um 19:55 Uhr leicht bessere 0,26 Millionen Umworbene erreichen (7,1 Prozent).

Mit Blick auf die Gesamtreichweite kann sich Sat.1 hingegen durchaus feiern lassen. Kein anderes privates Format schaffte ansatzweise derart viele Zuschauer. RTL konnte lediglich mit den Nachrichten von «RTL Aktuell» ab 18:45 Uhr konkurrieren - für nur knappe 15 Minuten waren in Köln im Schnitt 1,90 Millionen Zsuchauer und daher 13,5 Prozent des Marktes dabei.

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