Australisches «Big Brother» kehrt nach erfolgreichem Revival 2026 zurück

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Nach dem erfolgreichen Neustart im vergangenen Jahr setzt Network 10 die Realityshow «Big Brother» auch 2026 fort.

Nach dem Comeback bei Network 10 setzt der australische Sender die Realityshowauch 2026 fort. Die vergangene Staffel markierte die Rückkehr des Formats zum ursprünglichen Heimatsender und orientierte sich wieder stärker am klassischen Konzept mit Live-Elementen und Zuschauerabstimmungen. Die 16. Staffel lief zwischen dem 9. November und dem 8. Dezember 2025 und war mit nur 30 Tagen Laufzeit die bislang kürzeste reguläre «Big Brother»-Staffel bei Network 10. Insgesamt wurden 26 Episoden ausgestrahlt. Den Sieg sicherte sich Coco Beeby, die ein Preisgeld von umgerechnet rund 135.000 australischen Dollar gewann. Emily Dale belegte den zweiten Platz.Neu als Moderatorin fungierte Mel Tracina, während Fanliebling Mike Goldman als Erzähler zurückkehrte. Zudem zog die Produktion erstmals seit 2014 wieder nach Dreamworld um, dem klassischen Produktionsstandort der australischen Version. Im Gegensatz zu den stärker wettbewerbsorientierten Staffeln bei Seven Network setzte die neue Ausgabe wieder stärker auf das ursprüngliche Sozialexperiment. Die Bewohner nominierten sich gegenseitig, das Publikum entschied per Voting über die Evictions. Gleichzeitig blieb die Produktion allerdings moderner und stärker geschnitten als die frühen Staffeln aus den 2000er-Jahren.Zu den auffälligsten Elementen der Staffel gehörten mehrere Geld- und Ausstiegsangebote. Kandidatin Allana Jackson nahm im Finale etwa einen Suzuki Jimny XL im Wert von 43.000 Dollar an und verzichtete damit auf ihre Siegchance. Bereits zuvor hatte Abiola Sanusi 15.000 Dollar akzeptiert und das Haus sofort verlassen müssen. Auch quotentechnisch verlief das Revival solide. Die Auftaktfolge erreichte 770.000 Zuschauer, das Finale kam auf 690.000. Besonders die Live-Evictions erwiesen sich regelmäßig als stärkste Ausgaben der Staffel. Network 10 setzte dabei erneut auf tägliche Shows, Live-Nominierungen und zusätzliche Livestreams rund um die Uhr. Produziert wird «Big Brother Australia» weiterhin von Endemol Shine Australia, einem Unternehmen von Banijay Entertainment. Ein konkreter Termin für die neue Staffel 2026 wurde bislang noch nicht genannt.