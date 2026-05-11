HBO zeigt Dokumentation über asiatische und pazifische Diasporas in den USA

HBO zeigt am 13. Mai 2026 die neue Original-Dokumentation «The A List: 15 Stories From Asian and Pacific Diasporas». Der 90-minütige Film stammt von Regisseur Eugene Yi und wird parallel auch beim Streamingdienst HBO Max veröffentlicht. Produziert wurde die Dokumentation von Timothy Greenfield-Sanders, der bereits frühere HBO-Projekte wie «The Black List», «The Trans List» oder «The Latino List» verantwortete. Für die Interviews zeichnete Journalistin Jada Yuan verantwortlich.
Die Dokumentation versammelt 15 persönliche Geschichten aus den asiatisch-amerikanischen, hawaiianischen und pazifischen Communities der Vereinigten Staaten. Dabei kommen sowohl prominente Persönlichkeiten als auch bislang wenig bekannte Stimmen zu Wort. Ziel des Films ist es laut HBO, Begriffe wie Asian American oder AAPI kritisch zu hinterfragen und stattdessen individuelle Erfahrungen und Lebenswege in den Mittelpunkt zu stellen.
Zu den bekanntesten Teilnehmern gehören unter anderem Sandra Oh, Journalistinnenlegende Connie Chung, Senatorin Tammy Duckworth, Schauspieler und Comedian Kumail Nanjiani sowie Bowen Yang. Darüber hinaus porträtiert der Film Aktivisten, Wissenschaftler, Unternehmer und Künstler aus unterschiedlichsten Hintergründen. Laut HBO kombiniert der Film neue Interviews mit umfangreichem Archivmaterial und will zeigen, wie vielfältig die Erfahrungen innerhalb der asiatischen und pazifischen Diasporas tatsächlich sind.
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