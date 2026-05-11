US-Fernsehen

HBO zeigt Dokumentation über asiatische und pazifische Diasporas in den USA

von

Mit «The A List: 15 Stories From Asian and Pacific Diasporas» startet Mitte Mai ein neuer Dokumentarfilm über Identität, Herkunft und gesellschaftliche Zugehörigkeit.

HBO zeigt am 13. Mai 2026 die neue Original-Dokumentation «The A List: 15 Stories From Asian and Pacific Diasporas». Der 90-minütige Film stammt von Regisseur Eugene Yi und wird parallel auch beim Streamingdienst HBO Max veröffentlicht. Produziert wurde die Dokumentation von Timothy Greenfield-Sanders, der bereits frühere HBO-Projekte wie «The Black List», «The Trans List» oder «The Latino List» verantwortete. Für die Interviews zeichnete Journalistin Jada Yuan verantwortlich.

Die Dokumentation versammelt 15 persönliche Geschichten aus den asiatisch-amerikanischen, hawaiianischen und pazifischen Communities der Vereinigten Staaten. Dabei kommen sowohl prominente Persönlichkeiten als auch bislang wenig bekannte Stimmen zu Wort. Ziel des Films ist es laut HBO, Begriffe wie Asian American oder AAPI kritisch zu hinterfragen und stattdessen individuelle Erfahrungen und Lebenswege in den Mittelpunkt zu stellen.

Zu den bekanntesten Teilnehmern gehören unter anderem Sandra Oh, Journalistinnenlegende Connie Chung, Senatorin Tammy Duckworth, Schauspieler und Comedian Kumail Nanjiani sowie Bowen Yang. Darüber hinaus porträtiert der Film Aktivisten, Wissenschaftler, Unternehmer und Künstler aus unterschiedlichsten Hintergründen. Laut HBO kombiniert der Film neue Interviews mit umfangreichem Archivmaterial und will zeigen, wie vielfältig die Erfahrungen innerhalb der asiatischen und pazifischen Diasporas tatsächlich sind.

Kurz-URL: qmde.de/171518
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger Artikel«90 Day: The Last Resort» schickt sechs Paare in ein englisches Schlossnächster ArtikelAustralisches «Big Brother» kehrt nach erfolgreichem Revival 2026 zurück
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

US-Fernsehen Bravo verlängert «The Real Housewives of Rhode Island» frühzeitig US-Fernsehen Peacock setzt auf Horror, Reality und große Marken US-Fernsehen «90 Day: The Last Resort» schickt sechs Paare in ein englisches Schloss US-Fernsehen Italienische Rap-Show geht bei Netflix weiter US-Fernsehen «My Adventures with Superman» startet im Juni in die dritte Staffel US-Fernsehen Netflix veröffentlicht Trailer zur «A Good Girls Guide to Murder» US-Fernsehen Prime Video zeigt Motorsport-Doku über Kyle Larsons Doppelbelastung

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung