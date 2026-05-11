US-Fernsehen

«90 Day: The Last Resort» schickt sechs Paare in ein englisches Schloss

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Die Reality-Reihe von TLC kehrt Anfang Juni mit neuen Folgen zurück  und setzt diesmal auf Paartherapie in historischem Ambiente.

Ab dem 1. Juni 2026 zeigt TLC eine neue Staffel von «90 Day: The Last Resort». Für die neuen Episoden reisen sechs bekannte Paare aus dem «90 Day Fiancé»-Kosmos nach England, wo sie auf dem historischen Thornbury Castle nahe Bristol ihre kriselnden Beziehungen retten sollen. Das Schloss gehörte einst Henry VIII und seiner Ehefrau Anne Boleyn. Produziert wird die Reihe von Sharp Entertainment für TLC.

Im Mittelpunkt stehen diesmal Jenny und Sumit, Shekinah und Sarper, Kara und Guillermo, Paola und Russ, Thais und Patrick sowie Rebecca und Zied. Alle Paare kämpfen mit massiven Problemen  darunter Untreue-Vorwürfe, Kommunikationsprobleme, finanzielle Sorgen oder fehlende Intimität. Während eines dreiwöchigen Retreats sollen Gruppentherapien und Einzelgespräche dabei helfen, die Beziehungen zu retten. Am Ende entscheidet jedes Paar bei einer Zeremonie, ob es seine Ehe erneuern oder getrennte Wege gehen will.

Besonders angespannt ist die Situation bei Kara und Guillermo, die bereits getrennt wohnen, sowie bei Rebecca und Zied, deren kulturelle Unterschiede und der Altersunterschied von 22 Jahren immer wieder zu Konflikten führen. Auch Patrick und Thais kämpfen nach mehreren schwierigen Jahren mit Vertrauensproblemen und emotionaler Distanz. Begleitend startet erneut das Aftershow-Format «Last Resort: Between the Sheets», das jeweils im Anschluss an die Hauptsendung läuft. Dort kommentieren die Teilnehmer die Ereignisse der jeweiligen Folge, zusätzlich sollen bislang unveröffentlichte Szenen und Interviews mit den Therapeuten gezeigt werden.



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