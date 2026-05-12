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«Kaum zu glauben»: Kai Pflaume moderiert am Ostsee-Strand

Mario Thunert von 12. Mai 2026, 11:09 Uhr

Von seiner bekannten NDR-Quizshow wird es nicht nur eine neue Staffel, sondern zum ersten Mal auch ein Open-Air-Spezial geben.

Der von Kai Pflaume präsentierte Quiz-Klassiker «Kaum zu glauben» kehrt im Juli 2026 mit neuen Folgen ins



Aber mehr noch: Denn neu ist in diesem Jahr ein großes «Kaum zu glauben»-Sommer-Open-Air, das der NDR am Strand im Ostseebad Kühlungsborn in Mecklenburg-Vorpommern produziert. Die Aufzeichnung in der Kulisse des Konzertgarten West mit Blick auf die Ostsee ist geplant für den 13. Juni. Die Ausstrahlung des Samstagabend-Spezials, das auch Geschichten aus Mecklenburg-Vorpommern zum Inhalt hat, ist für den 11. Juli um 20.15 Uhr vorgesehen. Weitere Samstagabend-Ausgaben sind für den Spätsommer und Herbst geplant.



In der Quiz-Sendung geht es laut Senderbeschreibung um die spektakulärsten und unglaublichsten Geschichten aus dem Norden, aus Deutschland und aus aller Welt. «Kaum zu glauben» hat sich seit der ersten Folge im Jahr 2014 zu einem der größten Publikumshits im Der von Kai Pflaume präsentierte Quiz-Klassikerkehrt im Juli 2026 mit neuen Folgen ins NDR Fernsehen und in die ARD Mediathek zurück. Das bewährte Rate-Team - bestehend aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss - ist wieder mit von der Partie. Die neuen regulären Folgen laufen ab dem 12. Juli jeweils sonntags um 21.45 Uhr. Weitere Samstagabend-Ausgaben sind für den Spätsommer und Herbst geplant.Aber mehr noch: Denn neu ist in diesem Jahr ein großes «Kaum zu glauben»-Sommer-Open-Air, das der NDR am Strand im Ostseebad Kühlungsborn in Mecklenburg-Vorpommern produziert. Die Aufzeichnung in der Kulisse des Konzertgarten West mit Blick auf die Ostsee ist geplant für den 13. Juni. Die Ausstrahlung des Samstagabend-Spezials, das auch Geschichten aus Mecklenburg-Vorpommern zum Inhalt hat, ist für den 11. Juli um 20.15 Uhr vorgesehen. Weitere Samstagabend-Ausgaben sind für den Spätsommer und Herbst geplant.In der Quiz-Sendung geht es laut Senderbeschreibung um die spektakulärsten und unglaublichsten Geschichten aus dem Norden, aus Deutschland und aus aller Welt. «Kaum zu glauben» hat sich seit der ersten Folge im Jahr 2014 zu einem der größten Publikumshits im NDR Fernsehen entwickelt und liegt teils sogar vor Vollprogrammen.

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