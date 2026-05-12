DF1 und ServusTV übertragen Stuttgarter Tennis-Turnier «BOSS OPEN 2026»

Nachrichten für Tennis-Fans: Der Sender DF1 hat sich die Sublizenz an den «BOSS OPEN 2026 (ATP 250)» für das lineare Free-TV gesichert. DF1 überträgt alle Matches vom Center Court des Turniers ab 08. Juni live und exklusiv im linearen Free-TV in Deutschland. Der Wettbewerb gilt als Teil der Vorbereitung für Wimbledon.
Deutschlands Nummer 1 Alexander Zverev wird auch in diesem Jahr wieder beim Turnier dabei sein: Wir freuen uns sehr, dass Alexander Zverev auch in diesem Jahr wieder bei den «BOSS OPEN» spielen wird. Mit seiner Teilnahme gewinnt das Turnier noch einmal zusätzlich an Bedeutung. Bei seinen Auftritten im vergangenen Jahr ist der Funke so richtig auf das Stuttgarter Publikum übergesprungen", betont Turnierdirektor Edwin Weindorfer.
Neben Zverev gehen mit Ben Shelton (ATP-6/USA), Taylor Fritz (ATP-7/USA), Tommy Paul (ATP-18/USA), und Frances Tiafoe (ATP-22/USA), vier der besten Spieler aus den Vereinigten Staaten an den Start. Der zweifache Weissenhof-Triumphator Matteo Berrettini (2019, 2022/ITA), dessen Landsmann Flavio Cobolli (ATP-12/ITA), Alexander Bublik, (ATP-11/KAZ), Valentin Vacherot (ATP-16/MON), Jakub Meník (ATP-27/CZE), sowie Nick Kyrgios (AUS) schlagen ebenfalls in Stuttgart auf. Mit Jan-Lennard Struff (ATP-83/GER) hat der Stuttgart-Finalist von 2022 sein Antreten auf dem Weissenhof ebenso bestätigt wie Yannick Hanfmann (ATP-57/GER), Daniel Altmaier (ATP-64/GER) und Deutschlands Nachwuchshoffnung Justin Engel.
DF1 überträgt ab Montag, den 08. Juni, täglich alle Hauptfeld-Matches von 11:00 bis ca. 18:00 Uhr live und exklusiv im Free-TV. Digital sind die Spiele live auf www.df1.de zu sehen. Das erste Halbfinale am Samstag, 13. Juni, zeigt DF1 ab 12:00 Uhr, das Zweite ab ca. 14:00 Uhr. Das große Finale ist am Sonntag, 14. Juni, ab 14:00 Uhr (inkl. Siegerehrung) zu sehen. Vor Ort moderiert Birgit Nössing. Es kommentieren Markus Theil und Philipp Eger, unterstützt durch Co-Kommentator und Tennisexperte Christopher Kas.
Zustande gekommen ist die Rechte-Sicherung übrigens durch eine Kooperation mit Red Bull Media House. Dieser Träger wertet die genannten Matches übrigens zeitgleich auch auf seiner eigenen Streaming-Plattform ServusTV On mit dem gleichen On-Air-Personal aus.
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