Bravo verlängert «The Real Housewives of Rhode Island» frühzeitig

US-Fernsehen

Nach einem starken Start bei Peacock bestellt der US-Kabelsender bereits eine zweite Staffel des jüngsten «Real Housewives»-Ablegers.

Bravo baut sein Reality-Portfolio weiter aus. Der US-Sender hatnach dem erfolgreichen Debüt frühzeitig um eine zweite Staffel verlängert. Laut Sender erzielte die Premiere den stärksten Serien- oder Staffelstart einer Bravo-Produktion bei Peacock und entwickelt sich plattformübergreifend aktuell zur zweitgrößten Bravo-Serie hinter «The Real Housewives of Beverly Hills».Zudem bestellt Bravo zwei neue Formate:begleitet Lisa Vanderpump beim Ausbau ihres Las-Vegas-Imperiums und der Eröffnung ihres eigenen Hotels.spielt im texanischen Boerne und folgt einer Gruppe wohlhabender Frauen zwischen Familie, Ranchleben, Religion, Affären und gesellschaftlichem Druck.Auch zahlreiche bestehende Reihen werden fortgesetzt. Neue Staffeln erhalten unter anderem «The Valley: Persian Style», «Wife Swap: The Real Housewives Edition», «Below Deck Down Under», «Married to Medicine», «Southern Charm», «Summer House», «The Real Housewives of Salt Lake City» und «Top Chef». Bereits bestätigt waren zudem neue Staffeln von «Below Deck», «The Real Housewives of Potomac», «The Real Housewives of New York City», «The Real Housewives of New Jersey» und «Watch What Happens Live with Andy Cohen».Für den Sommer hat Bravo außerdem mehrere Starttermine gesetzt. «Below Deck Mediterranean» kehrt am 8. Juni mit der elften Staffel zurück, «The McBee Dynasty» folgt am 15. Juni mit Staffel drei und «Next Gen NYC» startet am 24. Juni in die zweite Runde. Im Juli feiert «The Real Housewives of Orange County» seine 20. Staffel, ehe im August mit «The Real Housewives Ultimate Girls Trip: Roaring 20th» ein großes Jubiläumsformat zum 20-jährigen Bestehen der Marke folgt.