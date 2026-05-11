Ohne Super Bowl ist FOX wieder auf Normalniveau

Wirtschaft

Das Unternehmen verdiente in diesem Jahr wieder deutlich weniger. Immerhin lief das Geschäft weiterhin sehr ertragreich.

Bei der FOX Corporation wurden am Montag die Zahlen offengelegt. In den Monaten Januar, Februar und März 2026 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 3,994 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum waren es 4,371 Milliarden US-Dollar. Allerdings konnte das Unternehmen damals das Football-Endspiel Super Bowl ausstrahlen, in diesem Jahr hat NBC diese Ehre zuteil werden lassen. Der Umsatz mit Werbung sank von 2,036 auf 1,556 Milliarden US-Dollar, während die Distributionsrechte von 2,039 auf 2,107 Milliarden US-Dollar stiegen. Die Contentverkäufe stiegen von 296 auf 331 Millionen US-Dollar.Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen stieg von 856 auf 954 Millionen US-Dollar. Das Kabel-Nachrichtengeschäft verbesserte sich von 878 auf 884 Millionen US-Dollar und der TV-Bereich stieg von 60 auf 191 Millionen US-Dollar. Das Nettoeinkommen schrumpfte hingegen von 354 auf 175 Millionen US-Dollar.Lachlan Murdoch, der Vorstandsvorsitzende und Geschäftsführer, kommentierte die Ergebnisse wie folgt: Unsere Ergebnisse für das dritte Geschäftsquartal belegen erneut die anhaltende Stärke und Dynamik unseres gesamten Unternehmens. Diese starke Leistung ist vor allem auf robuste Trends im Kerngeschäft Werbung zurückzuführen und unterstreicht die Führungsposition von FOX im Bereich Live-Programme, gestützt durch die anhaltende Stärke unseres führenden kostenlosen Streaming-Dienstes Tubi. Vor diesem Hintergrund sind wir stolz darauf, mit der FIFA-Männer-Weltmeisterschaft, die im Juni und Juli hier in Nordamerika stattfindet, das größte Sportereignis der Welt in die amerikanischen Haushalte zu bringen. Gleichzeitig halten wir unbeirrt an unserem Engagement fest, mit Unterstützung unserer soliden Bilanz langfristigen Shareholder Value zu schaffen.