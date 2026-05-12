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Musik vs. Mord: Wer holt die höchste Reichweite?

Mario Thunert von 12. Mai 2026, 09:04 Uhr

Hielt sich das Erste zum Auftakt der «ESC»-Woche mit einer entsprechenden Doku vorne, oder eroberte ein ZDF-Krimi das Zepter zurück?

Das Zweite Deutsche Fernsehen setzte am gestrigen Montag, den 11. Mai, seine Krimi-Reihe mit Milan Peschel fort. Der bekannte deutsche Schauspieler verkörpert in «Danowski» den gleichnamigen Kommissar Adam Danowski. Weiter ging es also mit dem neuen Fall unter dem Titelzusatz "Neunauge". Anna Tebbe verfasste das Drehbuch nach dem Roman von Till Raether. Konkurrenz bekam man jedoch von einer «ESC»-Doku.



Blickt man auf die Sehbeteiligung des aktuellen Falls, konnte man sich aber locker vor der Musik-Doku halten: Insgesamt kam man mit 5,45 Millionen nämlich klar über fünf Millionen, was zu absolut starken 24,2 Prozent Marktanteil langte - klar die Primetime-Führung beim Gesamtpublikum. Beim jüngeren Publikum war indes zumindest eine solide Resonanz zu spüren, die sich in 9,3 Prozent äußerte, weil 0,38 Millionen zusammenkamen. Anschließend holte das «Heute Journal» weiter lobenswerte 3,78 Millionen Menschen bei sehr guten 19,1 Prozent Anteil am Gesamtmarkt. Von den 14-49-Jährigen waren es gar erfreulich zweistellige 10,0 Prozent, weil die Reichweite in dieser Altersklasse nahezu auf 0,37 Millionen gehalten wurde.



Bei der ARD-Konkurrenz handelte es sich um 20.15 Uhr wie erwähnt um die Musik-Doku «70 Jahre ESC - More than Music». Insgesamt deutlich unterlegene 2,18 Millionen Leute des Gesamtpublikums wollten sich einstimmen lassen und beförderten einen enttäuschend einstelligen Anteil von 9,7 Prozent zur Anstalt. Wesentlich erfreulicher die Lage bei den Jüngeren, die zu klasse 13,9 Prozent (0,57 Millionen) die Ausstrahlung wählten - sogar der Sieg in dieser Altersklasse. Danach hielt sich «Hart aber fair» recht beständig: Insgesamt noch 9,4 Prozent zu 1,67 Millionen blieben dran. Bei den Jüngeren hielt der Talk die Resonanz schön über den Normwerten, weil 0,31 Millionen Junge gute 9,3 Prozent markierten. Zur Late-Prime nach 23.00 Uhr sendete die Anstalt übrigens noch eine weitere Musik-Doku: «Boney M. - Disco. Macht. Legende» konnte ob 13,4 Prozent (0,97 Millionen Ältere) wie 9,0 Prozent (0,15 Millionen Jüngere) auch tatsächlich ordentlich aufspielen. Das Zweite Deutsche Fernsehen setzte am gestrigen Montag, den 11. Mai, seine Krimi-Reihe mit Milan Peschel fort. Der bekannte deutsche Schauspieler verkörpert inden gleichnamigen Kommissar Adam Danowski. Weiter ging es also mit dem neuen Fall unter dem Titelzusatz "Neunauge". Anna Tebbe verfasste das Drehbuch nach dem Roman von Till Raether. Konkurrenz bekam man jedoch von einer «ESC»-Doku.Blickt man auf die Sehbeteiligung des aktuellen Falls, konnte man sich aber locker vor der Musik-Doku halten: Insgesamt kam man mit 5,45 Millionen nämlich klar über fünf Millionen, was zu absolut starken 24,2 Prozent Marktanteil langte - klar die Primetime-Führung beim Gesamtpublikum. Beim jüngeren Publikum war indes zumindest eine solide Resonanz zu spüren, die sich in 9,3 Prozent äußerte, weil 0,38 Millionen zusammenkamen. Anschließend holte dasweiter lobenswerte 3,78 Millionen Menschen bei sehr guten 19,1 Prozent Anteil am Gesamtmarkt. Von den 14-49-Jährigen waren es gar erfreulich zweistellige 10,0 Prozent, weil die Reichweite in dieser Altersklasse nahezu auf 0,37 Millionen gehalten wurde.Bei der ARD-Konkurrenz handelte es sich um 20.15 Uhr wie erwähnt um die Musik-Doku. Insgesamt deutlich unterlegene 2,18 Millionen Leute des Gesamtpublikums wollten sich einstimmen lassen und beförderten einen enttäuschend einstelligen Anteil von 9,7 Prozent zur Anstalt. Wesentlich erfreulicher die Lage bei den Jüngeren, die zu klasse 13,9 Prozent (0,57 Millionen) die Ausstrahlung wählten - sogar der Sieg in dieser Altersklasse. Danach hielt sichrecht beständig: Insgesamt noch 9,4 Prozent zu 1,67 Millionen blieben dran. Bei den Jüngeren hielt der Talk die Resonanz schön über den Normwerten, weil 0,31 Millionen Junge gute 9,3 Prozent markierten. Zur Late-Prime nach 23.00 Uhr sendete die Anstalt übrigens noch eine weitere Musik-Doku:konnte ob 13,4 Prozent (0,97 Millionen Ältere) wie 9,0 Prozent (0,15 Millionen Jüngere) auch tatsächlich ordentlich aufspielen.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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