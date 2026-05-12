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Nur noch sieben Prozent: «Rex» fällt auf Tiefstwert bei den Jüngeren

Mario Thunert von 12. Mai 2026, 08:37 Uhr

Von der Zweistelligkeit bei den 14-49-Jährigen hat sich die Neuauflage inzwischen deutlich entfernt.

In der letzten Woche Montag am 4. Mai 2026, 20.15 Uhr holte bei «Kommissar Rex» die höchste Gesamtreichweite seit dem Comeback: Zugeschaltet hatten 1,61 Millionen Gesamtzuschauende, die ausreichten, um Sat.1 einen für eigene Verhältnisse klar überdurchschnittlichen Anteil von 7,8 Prozent zu bescheren. In der jüngeren Altersklasse sah es hingegen mit 8,2 Prozent etwas gesunken aus.



Gestern am 11. Mai ergab sich bezüglich der 14-49-Jährigen der bisher schlechteste Anteilswert seit dem Comeback: Zugeschaltet haben gestern zwar exakt beständige 0,30 Millionen jüngere Fans, die in Relation an diesem Abend aber nur noch mittelmäßige 7,5 Prozent ermöglichten - es sahen diese Woche also mehr Menschen lineares TV, die aber eben nicht auf Rex entfielen. In der älteren Zuschauergruppe war der Marktanteil hingegen deutlicher überdurchschnittlich: Hier standen weiter respektable 7,1 Prozent durch ein wenig verringerte 1,54 Millionen zu Papier. Direkt im Anschluss zeigte Sat.1 nochmal eine Folge aus der Debütstaffel aus 1994. Sie verschlechterte sich auf durchwachsene 6,1 Prozent der Jüngeren und d'accord gehende 6,8 Prozent (gesamt) bei Reichweiten von 0,16 und 0,91 Millionen.



Schlecht unterwegs war «Ein Hof zum Verlieben» mit Anteilen von 4,4 und 3,9 Prozent bei den Jüngeren schon einen seiner besseren Tage, wirklich zufriedenstellend sind aber auch diese Werte nicht. Vor allem auch nicht, weil sich die Reichweiten der 14-49-Jährigen weiter in einem sehr dürftigen Rahmen von lediglich 0,07 Millionen bewegten. Insgesamt wurden auch nur 0,44 Millionen zu maximal 3,4 Prozent mobilisiert. In der letzten Woche Montag am 4. Mai 2026, 20.15 Uhr holte bei Sat.1 die Neuauflage vondie höchste Gesamtreichweite seit dem Comeback: Zugeschaltet hatten 1,61 Millionen Gesamtzuschauende, die ausreichten, um Sat.1 einen für eigene Verhältnisse klar überdurchschnittlichen Anteil von 7,8 Prozent zu bescheren. In der jüngeren Altersklasse sah es hingegen mit 8,2 Prozent etwas gesunken aus.Gestern am 11. Mai ergab sich bezüglich der 14-49-Jährigen der bisher schlechteste Anteilswert seit dem Comeback: Zugeschaltet haben gestern zwar exakt beständige 0,30 Millionen jüngere Fans, die in Relation an diesem Abend aber nur noch mittelmäßige 7,5 Prozent ermöglichten - es sahen diese Woche also mehr Menschen lineares TV, die aber eben nicht auf Rex entfielen. In der älteren Zuschauergruppe war der Marktanteil hingegen deutlicher überdurchschnittlich: Hier standen weiter respektable 7,1 Prozent durch ein wenig verringerte 1,54 Millionen zu Papier. Direkt im Anschluss zeigte Sat.1 nochmal eine Folge aus der Debütstaffel aus 1994. Sie verschlechterte sich auf durchwachsene 6,1 Prozent der Jüngeren und d'accord gehende 6,8 Prozent (gesamt) bei Reichweiten von 0,16 und 0,91 Millionen.Schlecht unterwegs war Sat.1 am Vorabend. Zwar erwischtemit Anteilen von 4,4 und 3,9 Prozent bei den Jüngeren schon einen seiner besseren Tage, wirklich zufriedenstellend sind aber auch diese Werte nicht. Vor allem auch nicht, weil sich die Reichweiten der 14-49-Jährigen weiter in einem sehr dürftigen Rahmen von lediglich 0,07 Millionen bewegten. Insgesamt wurden auch nur 0,44 Millionen zu maximal 3,4 Prozent mobilisiert.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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