NBC setzt weiter auf Franchise-Power und Sportrechte

Hintergrund

Der US-Network-Sender schickt im Herbst 2026 vier neue Serien an den Start und baut zugleich seine Live-Event-Strategie weiter aus.

Neue Shows

NBC hat sein Programm für die TV-Saison 2026/27 vorgestellt. Neu im Fiction-Line-up sind die Dramen «Line of Fire» und «The Rockford Files» sowie die Comedyserien «Newlyweds» und «Sunset P.I.». Gleichzeitig setzt NBC verstärkt auf Sport, Event-TV und bekannte Marken. Alle Episoden werden künftig jeweils am Folgetag beim Streamingdienst Peacock verfügbar sein.Im Mittelpunkt des neuen Montagabends steht zunächst «The Voice», das im Herbst in seine 30. Staffel geht. Als Coaches wurden bislang Kelly Clarkson, Adam Levine und Country-Musiker Riley Green bestätigt. Direkt danach startet das neue Drama «Line of Fire» mit Peter Krause und Hope Davis. Ab November wird der Montag allerdings umgebaut: Dann sollen die Comedyserien «St. Denis Medical» und «The Fall and Rise of Reggie Dinkins» den Abend eröffnen, bevor «The Voice» und «Line of Fire» folgen.Auch mittwochs bleibt NBC seiner erfolgreichen Franchise-Strategie treu. Die komplette «Chicago»-Marke mit «Chicago Med», «Chicago Fire» und «Chicago P.D.» bleibt unangetastet. Donnerstags setzt NBC künftig auf eine zivile Version von «The Traitors». Die Realityshow mit Alan Cumming als Gastgeber zieht damit vom Streamingdienst Peacock ins lineare Fernsehen um. Im Anschluss laufen weiterhin «Law & Order: SVU» sowie «Law & Order». Offen bleibt dagegen die Zukunft von «The Hunting Party».Im Januar 2027 soll außerdem das Reboot von «The Rockford Files» starten. David Boreanaz übernimmt darin die Rolle des Privatdetektivs James Rockford. Bereits im Februar folgt die neue Comedy «Sunset P.I.» mit Jake Johnson und Jane Levy. Freitags setzt NBC dagegen auf den Neustart «Newlyweds» mit dem realen Ehepaar Téa Leoni und Tim Daly.Großen Raum nimmt im neuen NBC-Programm weiterhin der Sport ein. Neben «Sunday Night Football» setzt der Sender künftig verstärkt auf NBA-Übertragungen, Baseball, College Football sowie WNBA-Spiele. Dienstags wird das komplette Primetime-Programm künftig von NBA-Partien dominiert.Daneben baut NBC auch seine Eventstrategie aus. Am 14. September 2026 überträgt der Sender die Emmy Awards live. Für den 26. November ist die 100. Ausgabe der Macys Thanksgiving Day Parade angekündigt. Ein weiteres Highlight soll am 10. Dezember folgen: Dann feiert NBC sein 100-jähriges Bestehen mit einer dreistündigen Live-Show aus dem Dolby Theatre in Los Angeles.Zudem kündigte NBC eine TV-Adaption des beliebten Online-Wortspiels «Wordle» an. Moderiert wird die Primetime-Spielshow von «Today»-Moderatorin Savannah Guthrie. Produziert wird das Format gemeinsam mit Jimmy Fallons Firma Electric Hot Dog und der «New York Times». Der Start ist für 2027 geplant.12.00 Uhr «NBC News Daily»13.00 Uhr Lokal18.30 Uhr «NBC Nightly News»19.00 Uhr Lokal23.30 Uhr «Tonight Show»00.30 Uhr «Late Night»20.00 Uhr «The Voice»22.00 Uhr «Line of Fire» (Neu)20.00 Uhr «St. Denis Medical»20.30 Uhr «The Fall and Rise of Reggie Dinkins21.00 Uhr «The Voice»22.00 Uhr «Line of Fire»20.00 Uhr NBA20.00 Uhr «Chicago Med»21.00 Uhr «Chicago Fire»22.00 Uhr «Chicago P.D.»20.00 Uhr «The Traitors»21.00 Uhr «Law & Order: SVU»22.00 Uhr «Law & Order»20.00 Uhr «Happys Place»20.30 Uhr «Newlyweds» (Neu)21.00 Uhr «Dateline NBC»12.30 Uhr Premier League14.30 Uhr Sport von NBC Sports19.00 Uhr Football Big Ten/Notre Dame23.30 Uhr «Saturday Night Live»13.00 Uhr Nascar18.00 Uhr Lokal19.00 Uhr «Football Night in America»20.20 Uhr «NBC Sunday Night Football»Eine Familie von Strafverfolgungsbeamten überwindet persönliche Differenzen und überschreitet berufliche Grenzen, während sie Fälle für das FBI, die US-Marshals, den Secret Service und das Justizministerium bearbeiten. Nachdem sich ein scheinbar klarer Fall zu einer tödlichen Verschwörung entwickelt, müssen sie das Fachwissen aus einem Leben im Dienst des Schutzes von Zivilisten und Politikern nutzen, um sich gegenseitig zu schützen und den Mörder zur Rechenschaft zu ziehen selbst wenn dies bedeutet, ihren Eid zu brechen. Die Serie spielt Peter Krause, Hope Davis, Kat Cunning, Tommy OBrien, Taylor Bloom und Charlie Barnett in den Hauptrollen. Autor Josh Safran fungiert als ausführender Produzent zusammen mit Jenna Bush Hager und Ben Spector. Regisseurin Rebecca Thomas ist ebenfalls als ausführende Produzentin tätig (nur Pilotfolge). «Line of Fire» wird von Universal Television, einem Unternehmensbereich der Universal Studio Group, produziert.Eine zeitgemäße Neuauflage der gleichnamigen Klassikerserie. James Rockford, der nach einer Haftstrafe für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat, auf Bewährung entlassen wurde, kehrt zu seinem Leben als Privatdetektiv zurück und nutzt seinen Charme und Witz, um Fälle in Los Angeles zu lösen. Es dauert nicht lange, bis ihn sein Streben nach Legitimität direkt ins Fadenkreuz sowohl der örtlichen Polizei als auch des organisierten Verbrechens bringt. Die Serie spielt David Boreanaz, Michaela McManus, Felix Solis und Jacki Weaver. Autor Mike Daniels fungiert als ausführender Produzent zusammen mit Carl Beverly und Sarah Timberman. Chris Leanza ist Co-ausführender Produzent. Regisseur Greg Mottola ist ebenfalls als ausführender Produzent tätig (nur Pilotfolge). The Rockford Files wird von Universal Television, einem Geschäftsbereich der Universal Studio Group, produziert.Setzt die stolze Tradition der Privatdetektive aus Los Angeles fort, die mit Philip Marlowe begann und mit dieser Serie enden wird. Die Serie spielt Jake Johnson, Jane Levy, Langston Kerman, Mary Shalaby und Keith David. Die Autoren Dan Goor und Luke Del Tredici fungieren als ausführende Produzenten. Regisseur Akiva Schaffer ist ebenfalls als ausführender Produzent tätig (nur Pilotfolge).«Sunset P.I.» wird von Universal Television, einem Geschäftsbereich der Universal Studio Group, produziert.Eine Liebesgeschichte im fortgeschrittenen Alter über eine freigeistige Frau und einen steifen Professor, die nach einer stürmischen Romanze impulsiv heiraten. Die Serie spielt Téa Leoni und Tim Daly in den Hauptrollen, mit Jamie Lee Curtis als wiederkehrendem Gaststar. Autorin Gail Lerner fungiert als ausführende Produzentin zusammen mit den ausführenden Produzenten Eric und Kim Tannenbaum für The Tannenbaum Company, Jamie Lee Curtis, Scott Schwartz und Lionsgate Television. Regisseurin Pam Fryman fungiert ebenfalls als ausführende Produzentin (nur Pilotfolge).«Newlyweds» wird von Universal Television, einem Geschäftsbereich der Universal Studio Group, produziert. NBCUniversal Global TV Distribution ist für den internationalen Vertrieb aller oben genannten Serien zuständig.kommt zu NBC mit einer brandneuen zivilen Version von Peacocks Emmy-preisgekrönter Reality-Wettbewerbsserie, die für strategisches Spiel und geschickte Saboteure bekannt ist. In dieser brandneuen Version von «The Traitors» für NBC öffnet der Emmy-Gewinner und Moderator Alan Cumming die Türen seines mittlerweile berüchtigten Schlosses in den schottischen Highlands für ganz normale Amerikaner. Dort wird er sie fragen: Bist du ein Getreuer? Oder bist du ein Verräter? «The Traitors» ist ein spannendes psychologisches Abenteuer, bei dem Verrat und Täuschung an der Tagesordnung sind. In einem alten Schloss tief in den schottischen Highlands starten die Teilnehmer gemeinsam an einer Reihe spannender Missionen, um einen Preispool im Wert von bis zu 250.000 Dollar aufzubauen. Unter den Getreuen verstecken sich die Verräter, deren Ziel es ist, die Getreuen zu eliminieren und den Preis für sich selbst zu beanspruchen. Im Schutz der Dunkelheit ermorden die Verräter die Getreuen nacheinander in einem tückischen Amoklauf, während die Getreuen versuchen, die Verräter zu entlarven und aus dem Spiel zu verbannen. Wenn die getreuen Teilnehmer alle Verräter verbannen, teilen sie sich den Preisfonds, doch wenn ein Verräter (oder Verräter) es bis zum Ende schafft, stiehlt er das gesamte Geld. «The Traitors» wird von Studio Lambert, einem Teil von All3 Media, produziert. Alan Cumming moderiert die Show und fungiert gemeinsam mit Mike Cotton, Sam Rees-Jones, Rosie Franks, Jack Burgess, Stephen Lambert und Tim Harcourt als ausführender Produzent.NBC hat grünes Licht für eine neue Gameshow-Serie gegeben, die auf Wordle basiert, dem weltweit beliebten Wortspiel von The New York Times. Produziert von Universal Television Alternative Studio (UTAS) in Zusammenarbeit mit Jimmy Fallons Electric Hot Dog und der New York Times, bringt die Serie das weltweite Phänomen mit einem frischen, rasanten Format ins Fernsehen. Ursprünglich 2021 gestartet und 2022 von der New York Times übernommen, hat sich Wordle zu einem kulturellen Phänomen entwickelt, das täglich Millionen von Spielern weltweit begeistert und generationenübergreifende Gespräche anregt. Als begeisterte Wordle-Spielerin wird «Today»-Co-Moderatorin Savannah Guthrie als Moderatorin der Primetime-Gameshow fungieren. Das neue Format fordert die Spieler heraus, Fünf-Buchstaben-Worträtsel in einem gigantischen Wettstreit um Klugheit, Schnelligkeit und Spaß zu lösen. Es baut auf der Art und Weise auf, wie die Rätsel-Community täglich mit Wordle interagiert  gemeinsam lösen, Siege teilen, Strategien diskutieren und sich gegenseitig anfeuern. Nun wird dieser Spielstil zum Leben erweckt, wenn die leidenschaftlichsten und wettbewerbsorientiertesten Spieler sich zu Teams zusammenschließen und in der Wordle-Arena gegeneinander antreten, um einen unglaublichen Geldpreis zu gewinnen. Das Casting für die Staffel ist derzeit offen; interessierte Bewerber können wordle.castingcrane.com besuchen. Die Produktion der Show soll noch in diesem Jahr starten, die Premiere ist für 2027 geplant. «Wordle» wird von Universal Television Alternative Studio, einem Geschäftsbereich der Universal Studio Group, in Zusammenarbeit mit Fallons Produktionsfirma Electric Hot Dog und der New York Times Company produziert. Jimmy Fallon und Jim Juvonen fungieren als ausführende Produzenten für Electric Hot Dog, während Caitlin Roper und Jonathan Knight als ausführende Produzenten für die New York Times Company tätig sind. Wes Kauble wird ebenfalls als ausführender Produzent und Showrunner fungieren.