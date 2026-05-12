HGTV schickt «Battle on the Beach» nach South Carolina

US-Fernsehen

Die Renovierungs-Competition kehrt Anfang Juni mit neuen Strandhäusern und größeren Budgets zurück.

Der US-Sender HGTV setzt seine erfolgreiche Renovierungsreihefort. Die neue Staffel startet am 1. Juni und umfasst sieben Episoden. Schauplatz der neuen Runde ist die Ferienregion Grand Strand in South Carolina. Als Mentoren fungieren erneut die HGTV-Gesichter Sarah Baeumler, Mika Kleinschmidt und Ty Pennington. Jeder von ihnen betreut ein Zweierteam aus Renovierern, das heruntergekommene Strandhäuser in luxuriöse Ferienunterkünfte verwandeln soll. Laut HGTV handelt es sich dabei um die größten Häuser in der Geschichte des Formats.Die Teams erhalten jeweils 100.000 Dollar Budget und sieben Wochen Zeit für die Umbauten. Zusätzlich müssen sie verschiedene Sonderaufgaben meistern  darunter die kreative Wiederverwertung von Fundstücken sowie ein Partner-Tausch zwischen den Teams. Bewertet werden die Renovierungen vom Ehepaar Tristyn Kalama und Kamohai Kalama aus «Renovation Aloha».Der Sieger jeder Woche kann entscheiden, ob er 3.000 Dollar Sofortprämie kassiert oder 6.000 Dollar zum späteren Gesamtgewinn addiert. Am Ende gewinnt das Team, dessen Ferienhaus den höchsten Mietwert in der Hauptsaison erzielt. Der Hauptpreis beträgt mindestens 50.000 Dollar. In der zweistündigen Auftaktfolge gestalten die Kandidaten zunächst die Wohnzimmer ihrer Häuser, die zugleich den besten Meerblick bieten sollen. Später folgen Küchen, Schlafzimmer, Badezimmer und Außenbereiche.