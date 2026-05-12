US-Fernsehen

HGTV schickt «Battle on the Beach» nach South Carolina

von

Die Renovierungs-Competition kehrt Anfang Juni mit neuen Strandhäusern und größeren Budgets zurück.

Der US-Sender HGTV setzt seine erfolgreiche Renovierungsreihe «Battle on the Beach» fort. Die neue Staffel startet am 1. Juni und umfasst sieben Episoden. Schauplatz der neuen Runde ist die Ferienregion Grand Strand in South Carolina. Als Mentoren fungieren erneut die HGTV-Gesichter Sarah Baeumler, Mika Kleinschmidt und Ty Pennington. Jeder von ihnen betreut ein Zweierteam aus Renovierern, das heruntergekommene Strandhäuser in luxuriöse Ferienunterkünfte verwandeln soll. Laut HGTV handelt es sich dabei um die größten Häuser in der Geschichte des Formats.

Die Teams erhalten jeweils 100.000 Dollar Budget und sieben Wochen Zeit für die Umbauten. Zusätzlich müssen sie verschiedene Sonderaufgaben meistern  darunter die kreative Wiederverwertung von Fundstücken sowie ein Partner-Tausch zwischen den Teams. Bewertet werden die Renovierungen vom Ehepaar Tristyn Kalama und Kamohai Kalama aus «Renovation Aloha».

Der Sieger jeder Woche kann entscheiden, ob er 3.000 Dollar Sofortprämie kassiert oder 6.000 Dollar zum späteren Gesamtgewinn addiert. Am Ende gewinnt das Team, dessen Ferienhaus den höchsten Mietwert in der Hauptsaison erzielt. Der Hauptpreis beträgt mindestens 50.000 Dollar. In der zweistündigen Auftaktfolge gestalten die Kandidaten zunächst die Wohnzimmer ihrer Häuser, die zugleich den besten Meerblick bieten sollen. Später folgen Küchen, Schlafzimmer, Badezimmer und Außenbereiche.

Kurz-URL: qmde.de/171646
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelPrime Video verlängert «Reacher» vor Start der vierten Staffelnächster ArtikelRoku zeigt umstrittene «Enhanced Games» kostenlos
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel
Weitere Neuigkeiten

Nadine Bilke bis 2032 als ZDF-Programmdirektorin bestätigt

Inzwischen hat sie diese Position seit Mai 2022 inne. Bei der Sendeanstalt tätig ist sie bereits über 20 Jahre lang.

Prime Video bestellt Reality-Format «Reality Retreat» mit Reality-TV-Stars

In der neuen Reihe treffen unter anderem Kenya Moore, Kim Zolciak und Christine Quinn bei einem Wellness-Retreat aufeinander.

Bravo verlängert «The Real Housewives of Rhode Island» frühzeitig

Nach einem starken Start bei Peacock bestellt der US-Kabelsender bereits eine zweite Staffel des jüngsten «Real Housewives»-Ablegers.

Roku zeigt umstrittene «Enhanced Games» kostenlos

Bei dem neuen Sportevent dürfen Athleten offiziell leistungssteigernde Substanzen verwenden. Streaminganbieter Roku überträgt die Premiere exklusiv in Nordamerika.

Prime Video verlängert «Reacher» vor Start der vierten Staffel

Die Actionserie mit Alan Ritchson erhält bereits jetzt eine fünfte Staffel.

NBC setzt weiter auf Franchise-Power und Sportrechte

Der US-Network-Sender schickt im Herbst 2026 vier neue Serien an den Start und baut zugleich seine Live-Event-Strategie weiter aus.

USA Network schickt Tracy Spiridakos als Rangerin auf Verbrecherjagd

Die neue Krimiserie «Anna Pigeon» startet Anfang August beim Kabelsender.

«People Magazine Investigates: Surviving a Serial Killer» kehrt im Juni zurück

Die True-Crime-Reihe von Investigation Discovery beleuchtet erneut Überlebende, die Serienmördern entkommen konnten.

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

US-Fernsehen Peacock entwickelt erste Live-Action-Serie zu «Fast & Furious» US-Fernsehen USA Network schickt Tracy Spiridakos als Rangerin auf Verbrecherjagd US-Fernsehen Roku zeigt umstrittene «Enhanced Games» kostenlos US-Fernsehen Prime Video verlängert «Reacher» vor Start der vierten Staffel US-Fernsehen Versant baut Portfolio mit True Crime, Sci-Fi und Live-Events aus US-Fernsehen Prime Video bestellt Reality-Format «Reality Retreat» mit Reality-TV-Stars US-Fernsehen «People Magazine Investigates: Surviving a Serial Killer» kehrt im Juni zurück

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung