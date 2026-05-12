Der Fernsehsender VOX setzte in diesem Jahr erneut auf «Die Höhle der Löwen». Es lief die 19. Staffel, die wieder aus acht Episoden bestand. Allerdings tauschten die Programmplaner den Sendeplatz der Investorenshow mit «First Dates Hotel», sodass Frank Thelen & Co. höhere Reichweiten einfahren sollten. Los ging es am Montag, den 23. Februar, um 20.15 Uhr. Die Folge mit dem Produkt Lubell verzeichnete 1,10 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, das führte zu 5,1 Prozent Marktanteil. Unter den jungen Erwachsenen waren 0,44 Millionen, womit VOX auch 11,1 Prozent holte.
Die zweite Folge beschäftigte sich unter anderem mit dem Start-up AR-Physics und lieferte 1,27 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil stieg auf 5,7 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern wurden 0,49 Millionen eingefahren, mit 11,6 Prozent Marktanteil wurden erfreuliche Werte erzielt. Folge drei verbesserte sich auf 1,36 Millionen Zuschauer, der Marktanteil stieg mit Anne und Stefan Lemcke als Gastlöwen auf 6,2 Prozent. 0,54 Millionen Zuschauer sahen die Ankerkraut-Erfinder, die erst kürzlich ihr Unternehmen zurückkauften. 13,4 Prozent Marktanteil wurden eingefahren.
Mit der vierten Folge war der Aufwärtstrend zum Teil vorbei: Die Ausgabe mit dem Grillbrett Butjer erreichte nur noch 1,31 Millionen Zuschauer und 6,2 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,51 Millionen eingefahren, der Marktanteil stieg auf 13,6 Prozent. Am 23. März versuchte Rootery einen Deal zu landen, es schalteten 1,26 Millionen Zuschauer ein und brachten sechs Prozent Marktanteil mit. Mit 0,45 Millionen jungen Zusehern wurden 11,5 Prozent Marktanteil eingefahren.
Nur 1,28 Millionen Zuschauer verfolgten die Sendung am 30. März, die auf 5,3 Prozent kam. Weil das Gegenprogramm so stark war, reichte es mit 0,42 Millionen Zuschauern nur noch zu 9,1 Prozent. An Ostermontag sollte Tanera Skin über die Bühne gehen, es schalteten jedoch nur noch 1,10 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil lag bei 4,8 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurde das Ergebnis auf 0,44 Millionen taxiert, sodass man auf 10,3 Prozent kam. Die letzte Sendung der Staffel mit Festavolo brachte VOX noch einmal 1,31 Millionen und 6,2 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,49 Millionen erreicht, der Marktanteil lag bei 12,6 Prozent.
Die 19. Staffel holte im Durchschnitt 1,25 Millionen Zuschauer und 5,7 Prozent, bei den Umworbenen standen 0,47 Millionen und 11,7 Prozent auf der Uhr. Ein Jahr zuvor waren noch 1,31 Millionen Zuschauer dabei, der Marktanteil lag bei 5,9 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,48 Millionen gezählt, was zu 11,2 Prozent Marktanteil führte. Die Herbst-Staffel brachte noch 1,45 Millionen und sieben Prozent, mit 0,54 Millionen 14- bis 49-Jährigen fuhr man 13,5 Prozent ein.
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