ABC setzt auf Kontinuität, aber «High Potential» kommt erst 2027 zurück

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Der Disney-Sender geht mit einem ungewöhnlich stabilen Programm in die TV-Saison 2026/27 und verlängert erstmals alle Scripted-Serien gleichzeitig.

Neue Serien

Die Disney-Tochter ABC hat sein Herbstprogramm für die Saison 2026/27 offiziell vorgestellt. Besonders bemerkenswert: Zum ersten Mal in der Geschichte des Senders wurde die komplette Scripted-Palette verlängert. Gleichzeitig setzt ABC weiterhin stark auf bewährte Marken, Live-Sport und Reality-Formate. Trotz des Erfolgs von «High Potential» wird die Drama-Serie allerdings erst 2027 ins Programm zurückkehren. Das ist für die Zuschauer durchaus ärgerlich, weil die Serie mit einem Cliffhanger endete.Der Sender verweist auf starke Reichweiten im plattformübergreifenden Nielsen-Ranking. Zu den erfolgreichsten Formaten gehören «High Potential», «Dancing with the Stars», «The Rookie» und «Abbott Elementary». Auch die Neuauflage von «Scrubs» entwickelte sich zum Erfolg und erhält nun einen festen Comedy-Sendeplatz am Mittwochabend. Dort eröffnet die Sitcom künftig den Abend um 20 Uhr vor «Abbott Elementary». Ergänzt wird der Mittwoch durch «Celebrity Jeopardy!» und «Shark Tank».Dienstags bleibt «Dancing with the Stars» das Zugpferd der Primetime. Dahinter läuft künftig die zweite Staffel von «R.J. Decker» mit Scott Speedman. Der Donnerstag bleibt unverändert und gehört weiterhin den Ryan-Murphy-Produktionen «9-1-1» und «9-1-1: Nashville» sowie dem Dauerbrenner «Greys Anatomy». Freitags setzt ABC auf «Celebrity Wheel of Fortune» mit Ryan Seacrest und Vanna White sowie das Nachrichtenmagazin «20/20».Auch Sport bleibt ein zentraler Bestandteil des Programms. Montags überträgt ABC erneut ESPNs «Monday Night Football», samstags läuft College Football. Zudem wird der Sender Anfang 2027 gemeinsam mit ESPN den Super Bowl übertragen. Sonntags stehen «Americas Funniest Home Videos» und Filme unter dem Label «The Wonderful World of Disney» auf dem Programm, darunter die TV-Premiere von «Inside Out 2».Für 2027 kündigte ABC neben neuen Staffeln von «High Potential», «Will Trent», «The Rookie» und «Shifting Gears» auch die neue Serie «The Rookie: North» an. Das neue Format erweitert das «The Rookie»-Universum um einen weiteren Ableger. Alle Episoden werden nach der TV-Ausstrahlung wie gewohnt bei Hulu verfügbar sein.Wir gehen mit einer unbestreitbaren Stärke in diese Herbstsaison, erklärte Craig Erwich, Präsident der Disney Television Group, in einer Stellungnahme. Unser Fokus war schon immer klar: die besten Fernsehsendungen zu produzieren und sie dem Publikum so zur Verfügung zu stellen, wie es sie sehen möchte. Diese Strategie ist weiterhin der Motor für den Erfolg von ABC und Hulu  von Klassikern, die von neuen Generationen begeistert aufgenommen werden, bis hin zu Durchbruchserien, die zu den nächsten kulturellen Meilensteinen werden. Mit einem herausragenden Angebot an Komödien, Dramen, Reality- und Live-Formaten sowie Großereignissen wie dem Super Bowl, den College Football Playoffs, den Grammys und den Oscars im Jahr 2027 läuft unsere Content-Maschinerie auf Hochtouren.13.00 Uhr «GMA: The Third Hour»14.00 Uhr «General Hospital»15.00 Uhr Lokal18.30 Uhr «ABC World News Tonight»19.00 Uhr Lokal23.35 Uhr «Jimmy Kimmel Live!»00.37 Uhr «Nightline»01.07 Uhr Lokal19.30 Uhr «Monday Night Countdown»20.15 Uhr «Monday Night Football»20.00 Uhr «Dancing with the Stars»22.00 Uhr «R.J. Decker»20.00 Uhr «Scrubs»20.30 Uhr «Abbott Elementary»21.00 Uhr «Celebrity Jeopardy!»22.00 Uhr «Shark-Tank»20.00 Uhr «9-1-1»21.00 Uhr «9-1-1: Nashville»22.00 Uhr «Greys Anatomy»20.00 Uhr «Celebrity Wheel of Fortune»21.00 Uhr «20/20»12.00 Uhr College Football (Herbst), Frauen-NBA (Winter), Hockey (Frühjahr)18.30 Uhr «ABC World News Tonight» (nicht im Herbst)19.00 Uhr Lokal (nicht im Herbst)20.00 Uhr College Football (Herbst), NBA (Winter), Hockey (Frühjahr)12.00 Uhr Lokal, ESPN (Herbst, Frühjahr)15.00 Uhr Frauen-NBA (Herbst, Sommer)18.30 Uhr «ABC World News Tonight»19.00 Uhr «Americas Funniest Home Videos»20.00 Uhr «Wonderful World of Disney»erweitert das Universum und stellt Alex Holland vor, der glaubte, seine Lebensmitte sei keiner Krise würdig. Doch nachdem ein gewaltsamer Einbruch in sein Haus eine schlummernde Berufung weckt, kämpft Alex gegen ein Leben voller gescheiterter Verpflichtungen an, indem er als Neuling in die Polizeibehörde von Pierce County eintritt. Bei seinem Polizeidienst von der städtischen Küste bis in die ländlichen Wälder, wo Verstärkung nicht nur fünf Minuten entfernt ist, muss Alex seinem skeptischen Ausbilder, seinen Kollegen und sich selbst beweisen, dass er endlich etwas gefunden hat, für das es sich zu kämpfen lohnt. In der brandneuen Serie spielen Jay Ellis, Janet Montgomery, Karen Fukuhara, Chris Sullivan, Froy Gutierrez, Mya Lowe und Malik Watson die Hauptrollen. «The Rookie: North» ist ein Spin-off von «The Rookie», der langjährigen Erfolgsserie, die von Alexi Hawley kreiert und kürzlich bei ABC für eine neunte Staffel verlängert wurde. Beide Serien werden von Lionsgate Television in Zusammenarbeit mit 20th Television produziert. Alexi Hawley fungiert als ausführender Produzent und Autor, zusammen mit Nathan Fillion, Mark Gordon, Bill Norcross und Michelle Chapman als ausführende Produzenten. Jay Ellis ist als Produzent tätig.