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«The Taylor Swift Years»: ARD widmet dem Pop-Superstar eine dreiteilige Doku-Serie

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Im Mittelpunkt stehen dabei nicht nur Musik und Fandom, sondern auch öffentliche Konflikte, Machtkämpfe und die Frage nach Authentizität.

Die dreiteilige Doku-Serie «The Taylor Swift Years  Schicksalsjahre eines Superstars» startet am Mittwoch, den 1. Juli 2026, in der ARD Mediathek. Produziert wurde das Format von LOOKSFilm im Auftrag von SWR, rbb und WDR. Die Regisseurinnen Inga Turczyn und Anna Bilger zeichnen darin den Weg von Taylor Swift vom Country-Nachwuchsstar zur globalen Pop-Ikone nach.

Die Reihe beleuchtet zahlreiche Wendepunkte der Karriere. Dazu zählen der öffentliche Konflikt mit Kanye West nach den MTV Video Music Awards 2009, die massiven Online-Debatten rund um ihre Person im Jahr 2016 sowie ihr Kampf um die Rechte an ihren eigenen Masteraufnahmen. Auch das Album «Reputation» wird als entscheidender Befreiungsschlag thematisiert. Die Doku zeigt dabei, wie Swift Krisen immer wieder strategisch für ihre Karriere nutzte und sich die Kontrolle über ihre öffentliche Wahrnehmung zurückeroberte.

Einen besonderen Schwerpunkt legt die Produktion auf die gigantische Eras Tour, die Taylor Swift endgültig zum globalen Massenphänomen machte. Die Dokumentation beschäftigt sich zugleich mit der außergewöhnlichen Fan-Kultur der sogenannten Swifties, aber auch mit den Schattenseiten des Ruhms. So werden politische Kontroversen, Terrordrohungen sowie die zunehmende Kritik an der Inszenierung des Stars aufgegriffen. Dabei stellt die Reihe immer wieder die Frage, wie viel Nahbarkeit und Authentizität hinter dem perfekt orchestrierten Taylorverse tatsächlich steckt.

Für die Doku kommen neben Fans und Kritikerinnen auch prominente Stimmen zu Wort. Mit dabei sind unter anderem der US-Biograf Rob Sheffield, Autorin Anne Sauer, Influencerin Silvi Carlsson sowie Entertainer Riccardo Simonetti. Zusätzliche Aufmerksamkeit dürfte die Serie auch deshalb erhalten, weil Anfang Juli die Hochzeit von Taylor Swift mit NFL-Star Travis Kelce erwartet wird.

Kurz-URL: qmde.de/171770
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