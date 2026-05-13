WDR konkretisiert Mabuse-Formate - auch Schwester Oti dabei

Normaler Weise kennen Zuschauerinnen und Zuschauer Motsi Mabuse ja vor allem aus dem RTL-Kosmos. Dort ist sie schließlich seit drei Jahrzehnten als Gesicht der Tanzshow «Lets Dance» etabliert. Doch wie bereits im Februar 2026 angekündigt wurde, wird sie bald auch im WDR zu sehen sein. Nun, am 13. Mai, ist zumindest mal deutlicher geworden, wie sich die beiden neuen Formate mit ihr zusammensetzen werden. Das genaue Datum der Veröffentlichung der beiden Formate ist allerdings immer noch nicht bekannt.
Im Klartext werden sogar gleich zwei Formate mit Mabuse für die ARD Mediathek produziert, bei einem ist zudem ihre Schwester Oti mit von der Partie: Im Herbst soll folglich zum einen die Personality-Doku «Motsi & Oti Meet the Mabuses» und das Empowerment- Format «Vibes Find Your Fire» mit Motsi Mabuse als inspirierende Persönlichkeit. Auf Rhodos wurden dazu gerade erfolgreich die Dreharbeiten abgeschlossen.
Die sechsteilige Personality-Doku «Motsi & Oti Meet the Mabuses» soll die Zuschauerinnen und Zuschauer ganz nah heranziehen Schwestern. Abseits des Rampenlichts gewähren Motsi und ihre jüngste Schwester Otlile Senderangaben zufolge erstmals private Einblicke in ihr Leben. In London, wo Oti mit ihrem Mann Marius und der gemeinsamen Tochter lebt und im hessischen Taunus, wo Motsi, ihr Mann Evgenij und ihre Tochter ein Zuhause gefunden haben.
Darum gehts beim zweiten Empowerment-Format «Vibes Find Your Fire»: Ein Haus am Meer, zwölf Tage Zeit neun Frauen, die sich in einer entscheidenden Umbruchphase befinden, gehen auf eine Reise. «Vibes» ist ein Experiment, in dem die Frauen sich selbst, ihren Körper und ihre Sinnlichkeit neu entdecken sollen, heißt es in der Beschreibung. Im Format hinterfragen die Frauen gemeinsam Erwartungen von außen und sollen Schritt für Schritt zu mehr innerer Stärke und neuem Selbstbewusstsein finden.
Motsi Mabuse selbst sagt: Mir liegen beide Projekte sehr am Herzen, weil ich zeigen möchte, dass jede Frau ihren eigenen Weg finden kann selbstbewusst und mit Vertrauen in sich selbst. Durch das besondere Konzept kann ich meine emotionalen Stärken einsetzen und die Frauen damit bestmöglich motivieren. Auch für mich eine unglaubliche Erfahrung!
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