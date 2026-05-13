Quotencheck

Nach drei Jahren Amerika haben sich die Verantwortlichen für einen Wechsel des Kontinents entschieden.

Mit dem Start der vierten-Staffel setzte Kabel Eins ein Ausrufezeichen. 1,01 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren schalteten die Premiere am Donnerstag, den 26. Februar, um 20.15 Uhr ein. Damit lief die Show so gut wie seit ihrer Premiere im Februar 2023 nicht mehr. Da die generelle Fernsehnutzung allerdings vor allem am Donnerstag rückläufig ist, war der Marktanteil mit 4,3 Prozent deutlich höher als beim Auftakt mit 3,7 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden allerdings nur noch 0,38 Millionen Zuseher verbucht, womit die Sendung auf starke 8,4 Prozent kam.Nachdem die Auftaktfolge über die rote Erde, in den Regenwald und zum Great Barrier Reef führte, sollte die zweite Folge mit Schnorcheln bei Walen, Camper-Pannen und Surf-Erlebnissen überzeugen. Die zweite Folge, die am 5. März lief, sahen nur noch 0,68 Millionen Zuschauer, der Marktanteil beim Gesamtpublikum fiel auf drei Prozent. Bei den jungen Menschen war der Abfall nicht so stark: 0,29 Millionen Zuschauer schalteten ein, womit man aber auf gute sieben Prozent kam.Sydney-Bootstrip, Alis Geburtstag und jede Menge Schafe hieß die dritte Ausgabe, die Kabel Eins auf den 12. März terminierte. Es schalteten 0,83 Millionen Fernsehzuschauer ein, der Marktanteil verbesserte sich auf 3,7 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen waren jetzt wieder 0,34 Millionen möglich, sodass die Show auf 7,7 Prozent kam. Eine Heißluftballonfahrt über Melbourne verfolgten eine Woche später 0,79 Millionen Zuschauer, der Marktanteil sank auf dreieinhalb Prozent. In der Zielgruppe holte Frank Rosin & Co. 0,29 Millionen und sechseinhalb Prozent.Die letzte Folge Ein Mörder-Stuntflug, Tauchen mit dem weißen Hai und ein Trip ins Outback sahen 0,80 Millionen Zuschauer, das brachte noch einmal dreieinhalb Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Menschen wurden 0,30 Millionen Zuschauer eingefahren, was zu guten sieben Prozent führte. Schließlich kam noch ein Best-of, das 0,53 Millionen Menschen gefiel. Mit 0,16 Millionen Umworbenen holte die Show allerdings nur noch vier Prozent.Die vierte Staffel des «Roadtrip»-Formats überzeugte mit 0,78 Millionen Zuschauern und 3,4 Prozent, nur die erste Staffel holte noch 0,88 Millionen und 3,2 Prozent. Die zweite Runde sicherte sich 0,79 Millionen und drei Prozent, die dritte Staffel verbuchte 0,74 Millionen und 2,8 Prozent. Während die erste Staffel auf 0,41 Millionen Umworbene kam, sicherte sich die zweite Runde 0,34 Millionen. Die dritte Staffel überzeugte nur noch 0,25 Millionen, mit der vierten Runde holte man 0,29 Millionen und 6,8 Prozent. Ohne Best-of hätten die fünf Folgen 0,82 Millionen Zuseher geholt und 3,6 Prozent, bei den jungen Erwachsenen stünden dann 0,32 Millionen und 7,3 Prozent auf dem Zettel.