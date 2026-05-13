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Kristina Freymuth: RTL holt weitere Sky-Managerin rüber

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Derzeit ist sie noch General Counsel bei Sky Deutschland - wird also im rechtlich juristischen Bereich tätig sein.

RTL Deutschland verstärkt im Zuge der geplanten Übernahme von Sky Deutschland (DACH) sein Führungsteam: Kristina Freymuth (53), derzeit General Counsel bei Sky Deutschland, wird nach Vollzug der Transaktion (Closing) die Position der Deputy General Counsel bei RTL Deutschland übernehmen. In dieser Rolle berichtet sie an Ralph Sammeck, General Counsel bei RTL Deutschland.

Kristina Freymuth bringt laut RTL-Angaben langjährige Erfahrung in zentralen Zukunftsfeldern der Medienbranche mit. Dazu zählen insbesondere Pay-TV-Geschäftsmodelle, der Kampf gegen Piraterie sowie die rechtliche Begleitung komplexer und großvolumiger Rechteausschreibungen. Zudem verantwortete sie für Sky die kartellrechtliche Freigabe für die Übernahme von Sky Deutschland (DACH) durch RTL Deutschland und habe dabei einen wichtigen Beitrag zur unbedingten Freigabe der EU-Kommission geleistet.

Andreas Fischer, COO von RTL Deutschland: Mit Kristina Freymuth gewinnen wir eine herausragende Juristin und strategische Partnerin für eines der bedeutendsten Medienprojekte in Deutschland. Ihre umfassende Expertise in den Bereichen Pay TV, Anti-Piracy und bei großen Rechteausschreibungen wird eine zentrale Rolle dabei spielen, die Stärken von RTL Deutschland und Sky Deutschland erfolgreich zusammenzuführen und unser Geschäft nachhaltig auszubauen.

Kristina Freymuth zu ihrer neuen Position: Ich freue mich sehr darauf, beim spannendsten Medienprojekt der letzten Jahrzehnte federführend mitzuwirken. Die Kombination aus RTL Deutschland und Sky Deutschland bietet eine einzigartige Chance, die Zukunft der Medienlandschaft in Deutschland aktiv zu gestalten und neue Maßstäbe zu setzen.

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