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Richtig übel: «The Hunt» startet mit 0,14 Millionen

Fabian Riedner von 13. Mai 2026, 08:31 Uhr

Zum Start der Primetime überzeugte einmal mehr Sebastian Pufpaff. Bereits mit Klaas Heufer-Umlauf ging es steil bergab.

Bei «TV total», die 1,04 Millionen Zuschauer hatte und auf einen Marktanteil von 4,8 Prozent kam. Bei den jungen Erwachsenen kam die Produktion aus dem Kölner Osten auf tolle 12,2 Prozent, es wurden 0,47 Millionen Menschen generiert. Ab 21.25 Uhr sendete ProSieben «Experte für alles» mit Klaas Heufer-Umlauf, das auf 0,35 Millionen Zuschauer ab drei Jahren kam. Die Florida-Produktion sicherte sich 1,8 Prozent. In der Zielgruppe standen 0,19 Millionen, was zu 5,1 Prozent führte.



Der Fahrstuhl fährt weiter rasant abwärts: Ab 22.25 Uhr setzte ProSieben auf die Reality-Show mit Influencern: Die achtteilige Show «The Hunt  Welcher Promi ist leichte Beute?» wird in den kommenden vier Wochen in Doppelfolgen versendet. Die erste Folge ist mit Cecilia Asoro, Maurice Dziwak, Caro Robens, Valentina Principessa, Gloria Glumac, Max Bornmann, Aaron Königs und Serkan Yavuz besetzt. 0,14 Millionen Menschen sahen den Stoff, der 1,2 Prozent Marktanteil holte. Bei den jungen Erwachsenen erreichte die Show 0,09 Millionen und fuhr 3,8 Prozent ein.



Die zweite Folge dauerte von 23.45 bis 01.10 Uhr und sollte zu einem Preisgeld von 50.000 Euro führen. Die Geschichte sahen sich noch 0,04 Millionen Zuschauer an, der Marktanteil lag bei 0,7 Prozent. In der Zielgruppe erreichte die rote Sieben 0,01 Millionen und führte zu 0,9 Prozent. Die Reality-Show «The Race» steckte derweil in Vietnam fest: 0,03 Millionen Menschen sahen die Geschichte Was geht denn jetzt ab?, die bis 02.20 Uhr gesendet wurde. Das Ergebnis waren 1,0 Prozent. Bei den Werberelevanten wurden 0,01 Millionen ermittelt, das führte zu 0,7 Prozent.

Bei ProSieben begann der Dienstagabend mit der Clipshow, die 1,04 Millionen Zuschauer hatte und auf einen Marktanteil von 4,8 Prozent kam. Bei den jungen Erwachsenen kam die Produktion aus dem Kölner Osten auf tolle 12,2 Prozent, es wurden 0,47 Millionen Menschen generiert. Ab 21.25 Uhr sendete ProSiebenmit Klaas Heufer-Umlauf, das auf 0,35 Millionen Zuschauer ab drei Jahren kam. Die Florida-Produktion sicherte sich 1,8 Prozent. In der Zielgruppe standen 0,19 Millionen, was zu 5,1 Prozent führte.Der Fahrstuhl fährt weiter rasant abwärts: Ab 22.25 Uhr setzte ProSieben auf die Reality-Show mit Influencern: Die achtteilige Showwird in den kommenden vier Wochen in Doppelfolgen versendet. Die erste Folge ist mit Cecilia Asoro, Maurice Dziwak, Caro Robens, Valentina Principessa, Gloria Glumac, Max Bornmann, Aaron Königs und Serkan Yavuz besetzt. 0,14 Millionen Menschen sahen den Stoff, der 1,2 Prozent Marktanteil holte. Bei den jungen Erwachsenen erreichte die Show 0,09 Millionen und fuhr 3,8 Prozent ein.Die zweite Folge dauerte von 23.45 bis 01.10 Uhr und sollte zu einem Preisgeld von 50.000 Euro führen. Die Geschichte sahen sich noch 0,04 Millionen Zuschauer an, der Marktanteil lag bei 0,7 Prozent. In der Zielgruppe erreichte die rote Sieben 0,01 Millionen und führte zu 0,9 Prozent. Die Reality-Showsteckte derweil in Vietnam fest: 0,03 Millionen Menschen sahen die Geschichte Was geht denn jetzt ab?, die bis 02.20 Uhr gesendet wurde. Das Ergebnis waren 1,0 Prozent. Bei den Werberelevanten wurden 0,01 Millionen ermittelt, das führte zu 0,7 Prozent.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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