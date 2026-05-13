Prime Video startet Romantikserie «Every Year After» im Juni

US-Fernsehen

Die neue Serie basiert auf dem erfolgreichen Bestseller von Carley Fortune.

Prime Video hat den offiziellen Trailer zur neuen Original-Serieveröffentlicht. Die achtteilige Produktion basiert auf dem Roman Every Summer After von Carley Fortune und wird ab dem 10. Juni 2026 weltweit exklusiv beim Streamingdienst verfügbar sein. Im Mittelpunkt der Serie stehen Sadie Soverall und Matt Cornett in den Hauptrollen. Zum weiteren Ensemble gehören unter anderem Aurora Perrineau, Abigail Cowen, Michael Bradway, Joseph Chiu sowie Elisha Cuthbert. Showrunnerin der Serie ist Amy B. Harris, die auch als Executive Producerin fungiert.Die Handlung erzählt über einen Zeitraum von sechs Jahren und einer entscheidenden Woche in der Kleinstadt Barrys Bay von erster Liebe, Erinnerungen und den Entscheidungen, die Menschen nachhaltig prägen. Prime Video beschreibt «Every Year After» als nostalgische romantische Geschichte rund um Jugend, Verlust und das Wiedersehen zweier Menschen, deren gemeinsame Vergangenheit nie ganz verschwunden ist.Die literarische Vorlage entwickelte sich insbesondere durch BookTok zu einem internationalen Erfolg. Every Summer After stand 16 Wochen auf der Bestsellerliste der «New York Times» und verkaufte sich bislang mehr als eine Million Mal. Auf TikTok wurde der Hashtag zum Buch bereits mehr als 81 Millionen Mal aufgerufen. Damit reiht sich die Produktion in den aktuellen Trend ein, populäre Romance-Romane aus den sozialen Netzwerken für Streaming-Plattformen zu adaptieren.