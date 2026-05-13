US-Fernsehen

Prime Video startet Romantikserie «Every Year After» im Juni

von

Die neue Serie basiert auf dem erfolgreichen Bestseller von Carley Fortune.

Prime Video hat den offiziellen Trailer zur neuen Original-Serie «Every Year After» veröffentlicht. Die achtteilige Produktion basiert auf dem Roman Every Summer After von Carley Fortune und wird ab dem 10. Juni 2026 weltweit exklusiv beim Streamingdienst verfügbar sein. Im Mittelpunkt der Serie stehen Sadie Soverall und Matt Cornett in den Hauptrollen. Zum weiteren Ensemble gehören unter anderem Aurora Perrineau, Abigail Cowen, Michael Bradway, Joseph Chiu sowie Elisha Cuthbert. Showrunnerin der Serie ist Amy B. Harris, die auch als Executive Producerin fungiert.

Die Handlung erzählt über einen Zeitraum von sechs Jahren und einer entscheidenden Woche in der Kleinstadt Barrys Bay von erster Liebe, Erinnerungen und den Entscheidungen, die Menschen nachhaltig prägen. Prime Video beschreibt «Every Year After» als nostalgische romantische Geschichte rund um Jugend, Verlust und das Wiedersehen zweier Menschen, deren gemeinsame Vergangenheit nie ganz verschwunden ist.

Die literarische Vorlage entwickelte sich insbesondere durch BookTok zu einem internationalen Erfolg. Every Summer After stand 16 Wochen auf der Bestsellerliste der «New York Times» und verkaufte sich bislang mehr als eine Million Mal. Auf TikTok wurde der Hashtag zum Buch bereits mehr als 81 Millionen Mal aufgerufen. Damit reiht sich die Produktion in den aktuellen Trend ein, populäre Romance-Romane aus den sozialen Netzwerken für Streaming-Plattformen zu adaptieren.



Mehr zum Thema... Every Year After New York Times
Kurz-URL: qmde.de/171692
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger Artikel«Swapped» stürmt auf die Eins
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel
Weitere Neuigkeiten

Netflix setzt «La Palma» mit neuer Katastrophenserie fort

Mit «Florida» plant Netflix eine eigenständige Fortsetzung des weltweiten norwegischen Erfolgs «La Palma».

Kampf der Rekord-Realitystars: RTLZWEI-Trash knackt erstmals die Millionen

Der «AWZ»-Abschied kommt auf passable Kontakte, ist im Wochenvergleich aber nur unwesentlich optimiert. «The Race» fällt völlig raus, «Highter und Wolkig» schafft es gar nicht erst rein.

Netflix-Casino-Serie «The Roman» holt Betty Gilpin und Alec Baldwin an Bord

Für das neue Drama von Brian Koppelman und David Levien erweitert Netflix den prominenten Cast um mehrere bekannte Gesichter.

Conan OBrien moderiert erneut die Oscars

Auch die 99. Oscar-Verleihung setzt auf Kontinuität: Conan OBrien kehrt 2027 als Gastgeber zurück.

Netflix begleitet Norwegens WM-Rückkehr

Die zweiteilige Dokumentation «Norway: The Dark Horse» erzählt vom langen Weg der norwegischen Nationalmannschaft zurück auf die große Fußballbühne.

Jimmy Fallon setzt für Stephen Colbert aus

Nach Jimmy Kimmel verzichtet nun auch der NBC-Moderator auf eine neue Ausgabe seiner Late-Night-Show am Abend des «Late Show»-Finales.

Aber ohne Frauen: BR zeigt Meisterfeier des FC Bayern

In diesem Jahr dürfen die Herren wieder alleine feiern, schließlich setzt man die Mannschaftsfeier gegen die letzte Partie der Frauen an.

Er brachte die Bundesliga-Konferenz auf den Weg: Sportjournalist Dietmar Schott verstorben

Im Hörfunk moderierte er mehr als 2.000 Sendungen, im WDR Fernsehen fast fünf Jahre lang.

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

US-Fernsehen Netflix-Casino-Serie «The Roman» holt Betty Gilpin und Alec Baldwin an Bord US-Fernsehen Queen Latifah wird Coach bei «The Voice» US-Fernsehen Conan OBrien moderiert erneut die Oscars US-Fernsehen TelevisaUnivision baut Sportoffensive massiv aus US-Fernsehen Peacock entwickelt erste Live-Action-Serie zu «Fast & Furious» US-Fernsehen USA Network schickt Tracy Spiridakos als Rangerin auf Verbrecherjagd US-Fernsehen Roku zeigt umstrittene «Enhanced Games» kostenlos

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung