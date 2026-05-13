Queen Latifah wird Coach bei «The Voice»

NBC hat die Coaches für die 30. Staffel von «The Voice» vorgestellt. Neu dabei ist Musik- und Schauspielikone Queen Latifah, die erstmals auf einem der berühmten roten Stühle Platz nehmen wird. Gemeinsam mit Country-Sänger Riley Green ergänzt sie das Team um die zurückkehrenden Coaches Kelly Clarkson und Adam Levine. Die Jubiläumsstaffel startet im Herbst bei NBC sowie am Folgetag beim Streamingdienst Peacock.
Mit Queen Latifah holt sich die Musikshow eine vielseitige Entertainerin ins Boot. Die Künstlerin gewann im Laufe ihrer Karriere einen Grammy, erhielt einen Golden Globe und war zudem für den Oscar nominiert. Ihren Durchbruch schaffte sie Anfang der 1990er Jahre zunächst als Rapperin, ehe sie mit Filmen wie «Chicago», «Girls Trip» oder «The Last Holiday» auch in Hollywood große Erfolge feierte. Darüber hinaus war sie Hauptdarstellerin der Sitcom «Living Single» und moderierte zwischenzeitlich ihre eigene Talkshow. 2024 erhielt sie zudem die National Medal of the Arts der US-Regierung.
Auch Riley Green feiert seine Premiere als Coach bei «The Voice». Der Country-Musiker gewann mehrfach Preise der CMA und ACM Awards und war bereits in den Staffeln 26 und 28 als musikalischer Gast in der Show zu sehen. NBC verspricht für die 30. Staffel zudem zahlreiche Überraschungen, darunter Gastauftritte früherer Coaches und Rückblicke auf prägende Momente der Sendung. «The Voice» zählt weiterhin zu den erfolgreichsten Musikshows im US-Fernsehen. Die laufende 29. Staffel erreichte laut NBC plattformübergreifend mehr als 25 Millionen Zuschauer. Produziert wird das Format von MGM Television, Warner Bros. Television sowie ITV Studios.
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