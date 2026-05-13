Queen Latifah wird Coach bei «The Voice»

Kampf der Rekord-Realitystars: RTLZWEI-Trash knackt erstmals die Millionen Der «AWZ»-Abschied kommt auf passable Kontakte, ist im Wochenvergleich aber nur unwesentlich optimiert. «The Race» fällt völlig raus, «Highter und Wolkig» schafft es gar nicht erst rein.