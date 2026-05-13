US-Fernsehen

Conan OBrien moderiert erneut die Oscars

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Auch die 99. Oscar-Verleihung setzt auf Kontinuität: Conan OBrien kehrt 2027 als Gastgeber zurück.

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences hat bestätigt, dass Conan O'Brien zum dritten Mal in Folge die Oscar-Verleihung moderieren wird. Die 99. Ausgabe der Academy Awards findet am 14. März 2027 statt und wird in den USA live bei ABC sowie auf Hulu übertragen. In Deutschland ist die Gala bei ProSieben sowie Disney+ zu sehen.

Ebenfalls zurückkehren werden die Executive Producer Raj Kapoor und Katy Mullan, die bereits zum vierten Mal in Folge die kreative Leitung übernehmen. Unterstützt werden sie erneut von den Produzenten Jeff Ross und Mike Sweeney, der zusätzlich als Autor tätig sein wird. OBrien selbst zählt seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Gesichtern des amerikanischen Late-Night-Fernsehens. Große Bekanntheit erlangte er mit «Late Night with Conan OBrien», später moderierte er auch «The Tonight Show» sowie die TBS-Show «Conan». Zuvor arbeitete er als Autor für «Saturday Night Live» und «The Simpsons». Inzwischen ist er unter anderem mit dem Podcast «Conan OBrien Needs a Friend» und der Reiseserie «Conan OBrien Must Go» erfolgreich. Kapoor hat zahlreiche Live-Shows wie die «The Paris Olympics LA28 Handover Closing Ceremony» organsiert, Mullan ist machte auch die Olympia-Feier von London im Jahr 2012. Ross und Sweeney sind Produzenten an Conans Seite.

Conan hat rund um die Oscar-Verleihung eine unglaubliche Dynamik geschaffen, sagte Craig Erwich, Präsident der Disney Television Group. Sein einzigartiger Humor macht Hollywoods größte Nacht zu einem der unterhaltsamsten Ereignisse des Jahres. Wir sind stolz darauf, ihn wieder bei uns zu haben, und freuen uns schon darauf, was er und das Produktionsteam als Nächstes auf die Beine stellen werden.

Wir freuen uns riesig, bei der 99. Oscar-Verleihung wieder mit Conan, Raj, Katy, Jeff und Mike zusammenzuarbeiten, sagten Kramer und Howell Taylor. Sie sind ein unglaubliches Team und haben in den letzten zwei Jahren so fesselnde, unterhaltsame und herzliche Shows auf die Beine gestellt. Wir sind sehr dankbar für ihre anhaltende Partnerschaft, während wir unsere weltweite Filmgemeinschaft ehren  und wir freuen uns darauf, dass Conan die Feier mit seinem Witz und Charme auf großartige Weise leiten wird.

Conan hat eine bemerkenswerte Energie rund um die Oscars geschaffen, sagten Craig Erwich, Präsident der Disney Television Group. Sein einzigartiger komödiantischer Stil macht Hollywoods größte Nacht zu einer der unterhaltsamsten Feierlichkeiten des Jahres. Wir sind stolz darauf, ihn wieder bei uns zu haben, und freuen uns auf das, was er und das Produktionsteam als Nächstes liefern werden.

Es ist etwas ganz Besonderes, bei den Oscars zum dritten Mal mit Conan OBrien zusammenzuarbeiten. Er bringt diesen unverwechselbaren Humor mit, den jeder liebt, zusammen mit einer echten Herzlichkeit und Großzügigkeit, die sich durch die gesamte Show zieht, sagten Kapoor und Mullan. Er ist ein wahrer kreativer Partner, jemand, dem wir voll und ganz vertrauen, und jemand, der den gesamten Prozess wirklich unterhaltsam macht, sowohl hinter den Kulissen als auch auf der Bühne. Wir sind unglaublich dankbar, dass wir dies gemeinsam weiter ausbauen können, und können es kaum erwarten, zu zeigen, was als Nächstes kommt.

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