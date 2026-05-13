Netflix begleitet Norwegens WM-Rückkehr

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Die zweiteilige Dokumentation «Norway: The Dark Horse» erzählt vom langen Weg der norwegischen Nationalmannschaft zurück auf die große Fußballbühne.

Netflix hat die neue zweiteilige Sportdokumentationangekündigt, die in Norwegen unter dem Titel «Norges vei tilbake» erscheint. Die Serie begleitet die norwegische Fußballnationalmannschaft der Männer auf ihrem Weg zur Weltmeisterschaft 2026  der ersten Teilnahme an einem großen internationalen Turnier seit 26 Jahren. Veröffentlicht wird die Produktion am 9. Juni.Im Mittelpunkt stehen unter anderem Martin Ødegaard, Erling Haaland, Alexander Sørloth und Antonio Nusa sowie Nationaltrainer Ståle Solbakken. Nach Jahrzehnten voller Rückschläge gelang Norwegen zuletzt die Qualifikation für die Weltmeisterschaft. Bei dem kommenden Turnier trifft die Mannschaft in einer schweren Gruppe unter anderem auf Frankreich und Senegal.Antonio Nusa: Ich glaube, die Leute werden die Serie genießen. Das letzte Jahr war ein verrücktes Jahr für uns, und ich bin froh, dass wir es auf Film festgehalten haben, damit diese unvergesslichen Erinnerungen in bester Qualität gezeigt werden können. Ich bin mir sicher, dass es vielen gefallen wird zu sehen, wie wir zusammengearbeitet haben, um den Traum von der Weltmeisterschaft zu verwirklichen.Martin Ødegaard: Es war unglaublich für uns, uns für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren, vor allem wenn man bedenkt, wie lange es her war, seit wir das letzte Mal dabei waren. Wir spüren auch, wie viel das vielen Norwegern bedeutet. Deshalb ist es spannend, diese Geschichte, die Momente, die Menschen und die Arbeit, die dahintersteckt, zu präsentieren. Ich glaube, viele werden es zu schätzen wissen, einen Einblick zu bekommen, und dass dies die perfekte Serie ist, um die Vorfreude auf das Turnier zu steigern.