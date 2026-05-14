Versant wächst mit neuen Diensten

Die Tochtergesellschaft Versant des Unternehmens Comcast legte am Donnerstag die Quartalszahlen vor. In den Monaten Januar, Februar und März erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 1,687 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahresquartal wurden 1,706 Milliarden US-Dollar erzielt. Das Adjusted EBITDA sank von 757 auf 704 Millionen US-Dollar und das Nettoeinkommen schrumpfte von 367 auf 286 Millionen US-Dollar.
Das Unternehmen, das Sender wie Golf Channel, Syfy und Co. betreibt, verdiente 1,006 Milliarden US-Dollar mit linearen Diensten, was einem Rückgang von 7,3 Prozent entspricht. Ein Jahr zuvor verdiente Versant noch 1,085 Milliarden US-Dollar. Während der Werbeumsatz von 388 auf 368 Millionen US-Dollar zurückging, wuchs der Vertrieb über Plattformen von 176 auf 192 Millionen US-Dollar. Auch der Content-Vertrieb wuchs von 57 auf 121 Millionen US-Dollar.
Unser erstes Quartal als unabhängiges Unternehmen markiert einen wichtigen Meilenstein für Versant und spiegelt einen soliden Start in das Jahr wider, sagte Mark Lazarus, Chief Executive Officer. Vom ersten Tag an haben unsere Teams mit Hochdruck gearbeitet und starke Finanzergebnisse, eine außergewöhnliche Zielgruppenbindung sowie eine beeindruckende Dynamik in unserem Plattformgeschäft erzielt. Wir setzen unsere Strategie um, indem wir die Reichweite unserer Marken ausbauen, unsere Verbindung zu den Zielgruppen vertiefen und unsere digitalen Plattformen skalieren. Diese Leistung im Plattformgeschäft und bei unseren Kernmarken stärkt unser Vertrauen, das Geschäft im Laufe der Zeit weiterzuentwickeln und langfristigen Shareholder Value zu schaffen, so Lazarus.
Unsere Ergebnisse des ersten Quartals belegen die Beständigkeit unseres Geschäftsmodells mit solider Rentabilität und der Generierung von Free Cashflow, sagte Anand Kini, Chief Financial Officer und Chief Operating Officer. Wir treiben das Wachstum in unserem Plattformgeschäft voran und legen dabei weiterhin großen Wert auf Effizienz. Im Einklang mit unserem disziplinierten Rahmenwerk für die Kapitalallokation haben wir im Quartal 100 Millionen US-Dollar durch Aktienrückkäufe im Rahmen unserer bestehenden Genehmigung an die Aktionäre zurückgeführt und heute unsere zweite vierteljährliche Bardividende in Höhe von 0,375 US-Dollar pro Aktie bekannt gegeben. Heute Morgen haben wir zudem eine geplante beschleunigte Aktienrückkauftransaktion im Wert von 100 Millionen US-Dollar angekündigt, was unseren Fokus auf die Kapitalrückführung an die Aktionäre weiter unterstreicht, während wir gleichzeitig eine starke Bilanz aufrechterhalten und in die Weiterentwicklung unseres Geschäfts investieren.
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